Губернаторов по весне считают?

Как пишут сегодня федеральные издания с ссылкой на собственные околокремлевские источники, привычной осенней ротации глав российских регионов в этом году может и не быть. Разве что в конце ноября – начале декабря, а не до 7 ноября, как прогнозировалось ранее.
Объясняется это двумя факторами.
Первое, старый губернатор должен лично отвечать перед Кремлем и населением за подготовку своего региона к зиме, а не сваливать все на несчастного и.о., которому будет как минимум некомфортно начинать карьеру на этом посту с народного недовольства.
Второе, для замены элементарно не смогли подобрать достойной кандидатуры. Кадровая корзина Кремля давно опустела, с учетом того, что с 2017 года произошла смена глав в 50 регионах. Уже сейчас в аппарате президента проходят усиленные смотрины самых гипотетических претендентов… пока безрезультатно.
Напомним, что в 2020 году истекают сроки правления у глав 16 регионов, в том числе, у губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Наблюдатели предлагают учитывать, что каждый регион фактически закреплен за одним из крупных игроков на политическом поле, именно они ответственны за подбор кандидатур согласно своим требованиям и интересам. В нашем случае, это Сергей Чемезов (глава «Ростех»).