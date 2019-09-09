Телеведущий Владимир Соловьёв: Дача для патриота

Телеведущий Владимир Соловьёв снова в центре скандала.
Впрочем, ему не привыкать. То обругает кого в прямом эфире (не просто так, а в соответствии с генеральной линией), то выгонит взашей из студии. Причём не из своей, где он полноправный хозяин (производящая компания Соловьёва продаёт телеконтент Второму каналу), там у него такие приглашённые, что на них и голос не всегда повысишь. Но всё равно, на следующее утро интернет так и пестрит заголовками «Телеведущий чуть не побил имярек». Можно сказать – Вова славы не ищет, она впереди него бежит.
Или смешная история из 2017-го года, как поссорились два телееврея (в этом уточнении самый цимес). В своём ежевечернем юмористическом шоу собственного имени Иван Ургант раздухарился до такого, что назвал ежевечерние, но крайне серьёзные выпуски такой же именной программы Владимира Рудольфовича «соловьиным помётом». Надо сказать, что Ваня, в отличии от старшего товарища по телецеху, лицо подневольное и на зарплате. То есть, отсебятину он может нести после редакторской визы. Которая будет наложена в подобных спорных случаях только после согласования с главным начальством… короче, с Эрнстом. Да и не прямой это эфир вовсе, как может быть думает кто-то наивный. Из собственного телевизионного опыта смею утверждать, что Константин Львович, прочитав про «помёт», злорадно потёр руки – врежь им, Ванятка, от меня. Врежь за Андрюху (незадолго до этого конфликта главный на Втором Добродеев переманил к себе рейтингового телеведущего Андрея Малахова как раз обещанием коммерческой свободы)!
В ответ разгневанный Рудольфович на всю страну (и даже дальше, учитывая зону покрытия главным российским телеканалом) объявляет Урганта-младшего чуть ли не агентом Киева (по нынешним временам это тоже самое, что когда-то обвинить еврея в сотрудничестве с гестапо) и зачем-то приплетает папу Андрея. А это уже по беспределу… семью в наших внутримедийных тёрках трогать самое последнее западло.
Пикантность ситуации в том, что шоумен с Первого в своём скетче не уточнил, чей именно помёт имел в виду… просто абстрактного соловья. Но только один из… однозначно принял выражение на свой счёт. Весь интернет хохотал недели две, и часто с антисемитским подтекстом.
Но за прошедшие годы Владимир Соловьёв, когда-то стартовавший в профессии почти либеральным телеведущим ведущим, стал не просто известным журналистом, он стал ЯВЛЕНИЕМ. В основном с жирным знаком минус, если почитать реплики на каждое его упоминание в соцсетях.
Что такому подарить (если дом в Италии у него уже есть)? Тут голому сломаешь. Но Соловьёв настолько самостоятельный во всём мужчина (шесть детей от разных жён, шутка ли), что делает сам себе подарки - 20 октября зафиксирован его рекорд - как ведущий он провел в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд в течение одной недели. А это 5 часов ежедневно в течении 5 дней в Программах «Кто виноват?!» и «Воскресный вечер с…».
И, пожалуйста, не надо кривых усмешек и сравнения с трудовым подвигом Стаханов. Поверьте телеоператору (в прошлом) – в студии от осветительных приборов не менее душно, чем в угольной шахте. Да, языком трепать – не отбойным молотком работать, согласен. А нервы, напряжение, когда любая сказанная тобой глупость моментально разлетается по всему миру со скабрезными комментариями. А импульсы презрение, которые пускают в тебя тысячи либерально или антисемитски настроенных телезрителей… от этого никакая Джуна не защитит. А личная ненависть к части собеседников и зрительской аудитории («Ненависть к своей стране. Отречение от родителей и их партийного прошлого. Таков портрет российского «интеллигента». Он живёт на деньги государства и не перестаёт его ругать...» - из эфира Радио Вести FM, наш герой и там подвизается), которая, нет-нет, да и выплеснется с экрана. Всё это приводит в итоге к профессиональному выгоранию и атрофии некоторых чувств.
Ещё раз уточню – Соловьёв не просто говорящая голова (как какая-нибудь Скабеева на том же канале), поставленная для связки сюжета и передачи слова от одного участника ток-шоу другому. Он - полноправный участник дискуссии (и ругани), требующей предельного эмоционального напряжения. Это даже не актёрская работа, где говоришь заученный, не тобой написанный текст. И всё с одного дубля без права перезаписи. Каждый день и по два раза, за просто так в Книгу рекордов Гиннесса не попадают. То есть, настоящий пахарь (тут без грамма иронии), пусть и не на колхозной ниве, а ниве агитпропа. Ну, а то, что его позиция кому-то не нравится, так на всех не угодишь… работа есть работа.
За такую пахоту должны хорошо платить. Соловьёву и платят, по интернету гуляет цифра в несколько десятков миллионов. Скорее всего, не всё ему в карман, а насчёт его производящей компании. Ну и хозяину немало остаётся, не будем завидовать.
Здесь вот какой нюанс. Если ты на экране играешь записного патриота, то постарайся соответствовать этой роли и в жизни. А то подучится Штирлиц, переодевающийся дома в красную косоворотку и в редкие минуты отдыха от фашистских дел бренчащий на балалайке.
Владимир Рудольфович позволяет себе больше. Мало того, что купил недвижимость в стране–члене НАТО, ещё и подал на получение итальянского гражданства. Насколько мне известно, подобная процедура подразумевает клятву новой отчизне. Сверился… точно – клятва верности Итальянской Республике. А как же клятвы верности России и политике Путина, которые он произносит ежедневно в прямом эфире… правда, в разных интерпретациях? Не разорваться бы…
Православный отец Сергий, совершающий духовную миссию в Италии, начал сбор подписей под петицией протеста, обращённой к правительству этой тёплой страны, которую уже подписали 175 тысяч итальянских граждан. Они вряд ли видели программы Соловьёва, но верят священнослужителю и очень настороженно относятся к характеристике «российский Геббельс». У них самих в истории было нечто подобное… вы наверняка помните.
Да, не повезло любимцу «второй телекнопки», у правительств европейских странах принято с понимание относится к тревогам и мнению своих избирателей.
Впрочем, гражданство Италии для Соловьёва - это ненужный выпендрёж. Для тихого отдыха на собственной вилле вполне хватит ВНЖ (вид-на-жительство). Вряд ли он захочет поработать в местных СМИ, ему там в жизни столько не заплатят, как у нас телике. Зато услышал много о себе приятного от духовно близких ему людей. Например, Ирина Яровая (известная…) бросила клич «прекратить травлю прекрасного телеведущего, беззаветно служащего отчизне и президенту». В свою очередь Урганту с Первого пламенная депутатша посоветовала «поберечь свои шуточки для выступления у себя дома в Израиле». Разве Ваня купил себе дом в Хайфе? Впервые слышу, это другой прекрасный телеведущий купил в Италии. Это, не говоря о совсем некрасивой для народной избранницы тональности, более подходящей для коммунальной кухни.
А если даже и купил, так что? Иван Ургант никогда не выходил из образа хохмача, шута, людям этой специализации много чего позволено. Но когда ты строишь из себя пламенного патриота, нужно дачи выбирать где-нибудь поближе к обожаемому объекту, то есть, к Кремлю.
Иначе вспоминается старый, но вечно актуальный анекдот про крестик и трусики…
Леонид Черток