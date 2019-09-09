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Читайте в Итогах недели от 27 октября 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Валютный пропагандист – телеведущий Соловьёв никак не может определиться с работой и призванием;

- Права без человека – Виталий Фадеев превратит Совет при президенте в команду «чего изволите»;

- Из депутатов в начальники –Игорь Арсентьев не боится «Единой России», но и спуска не даст.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45656-itogi-nedeli-s-21-po-27-oktjabrja-2019-goda.html  

27 октябрь 07:00 | : Политика / Культура / Скандалы

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XII сессия Архангельской городской Думы: Очень важная рутина
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