Читайте в Итогах недели от 27 октября 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Валютный пропагандист – телеведущий Соловьёв никак не может определиться с работой и призванием;
- Права без человека – Виталий Фадеев превратит Совет при президенте в команду «чего изволите»;
- Из депутатов в начальники –Игорь Арсентьев не боится «Единой России», но и спуска не даст.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45656-itogi-nedeli-s-21-po-27-oktjabrja-2019-goda.html