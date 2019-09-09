Константин Щемелинин: Что погубило СССР и убивает Украину

Современный мир очень динамичный — все развивается и изменяется. Например, еще каких-нибудь двадцать лет назад Интернет был чем-то далеким и неизведанным, а сейчас он доступен везде и всем: почта отправляется мгновенно, электронные деньги летают быстрее ветра, можно легко зайти на иностранный сайт и прочитать информацию с помощью онлайн-переводчика и так далее.
Но бурное развитие Интернета — это еще не все: ушли в прошлое пленочные фотоаппараты, уходят в прошлое печатные газеты, широко распространились беспилотные дроны, на улицах появляются электромобили, турпутевка в Турцию оказывается дешевле отдыха в Сочи или Крыму, а молодежь перестает смотреть телевизор.
Если раньше, до 20 века, стабильность — это было хорошо, то сейчас стабильность — это уже не хорошо, а во многих случаях стабильность — это синоним застоя.
Тот, кто живет в ритме перемен, выигрывает, а тот, кто не желает изменяться — проигрывает, а за проигрышем следуют кровь и смерть.
Великолепный пример — СССР и Китай в конце 20 века. Обе эти страны были коммунистическими, но СССР выбрал стабильность, а Китай — перемены.
Где сейчас социалистический СССР? Его нет, а на его месте находятся Россия и другие капиталистические страны.
Где сейчас социалистический Китай? Он выбрал перемены, стал капиталистическим и рвется вперед, к вершине мира.
Если ты не осуществляешь необходимые перемены, то их будут осуществлять другие, не ты!
Применительно к народам и странам это звучит так: или народ плавно осуществляет необходимые перемены, или делает их резко, с кровью.
Вот Франция в 20 веке — сначала интенсивность перемен соответствовала переменам в Германии, и тогда французы победили в Первой мировой войне; но потом Франция стала отставать, она быстро проиграла в 1940 году.
Но это было давно, поэтому возьмем современную Украину.
Для Украины вполне естественным является федеративное устройство плюс русский язык в качестве второго государственного. Это те перемены, которые делать необходимо, но Киев их не сделал, поэтому на Донбассе пролилась кровь, а Крым ушёл в Россию.
С необходимыми переменами затягивать нельзя!
В китайском слове «кризис» содержится два понятия: «разрушение» и «возможность роста», поэтому любой кризис — это не хорошо и плохо само по себе, а вот готовность к кризису — это то, что делает кризис «хорошим» или «плохим».
Падение цен на нефть — плохо, если страна живет на доходы от нефти и газа, но падение цен на нефть — хорошо, если страна проводит модернизацию и ей нужна дешевая энергия.
В целом, практически все, к чему ты не готов, но что случилось, — это плохо, поэтому нужно быть готовым!
Константин Щемелинин, крымский писатель