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Единороссам больше не разрешат рядиться в самовыдвиженцев. Но есть и обратная практика

Об этом строго заявил формальный лидер партии власти Дмитрий Медведев на встрече с будущими секретарями региональных политсоветов «Единой России»: "Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить".

Судя по всему, на эту глубокую мысль действующего премьер-министра навела комичная ситуация на сентябрьских выборах в Мосгордуму, куда прошли 25 самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией». Он считает, что такая практика дурно действует на авторитет его партии – «…те граждане, которые ни при каких условиях не хотят голосовать за "Единую Россию", за такого самовыдвиженца все равно не проголосуют, так как все равно вычислят в нем единоросса». Короче, не нужно стесняться своей партийности.

Напомним, что в политической практике Архангельской области известны и обратные случаи – кандидат выигрывал выборы в одномандатных округах под лейблом ЕР, а попав в парламент объявлял себя независимым и со скандалом выходил из фракции.

25 октябрь 14:51 | : Политика

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