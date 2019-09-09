Единороссам больше не разрешат рядиться в самовыдвиженцев. Но есть и обратная практика

Об этом строго заявил формальный лидер партии власти Дмитрий Медведев на встрече с будущими секретарями региональных политсоветов «Единой России»: "Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить".
Судя по всему, на эту глубокую мысль действующего премьер-министра навела комичная ситуация на сентябрьских выборах в Мосгордуму, куда прошли 25 самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией». Он считает, что такая практика дурно действует на авторитет его партии – «…те граждане, которые ни при каких условиях не хотят голосовать за "Единую Россию", за такого самовыдвиженца все равно не проголосуют, так как все равно вычислят в нем единоросса». Короче, не нужно стесняться своей партийности.
Напомним, что в политической практике Архангельской области известны и обратные случаи – кандидат выигрывал выборы в одномандатных округах под лейблом ЕР, а попав в парламент объявлял себя независимым и со скандалом выходил из фракции.