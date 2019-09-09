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Счетная палата признала Северный Кавказ «черной дырой» для госбюджета

Проанализировав состояние экономики кавказских республик, входящих в состав РФ, ведомство Алексея Кудрина выдвинуло тезис, что деньги, вливаемые в этот регион «не приносят ожидаемого эффекта».

С 2017 по 2019 г.г. в этом направлении из государственного бюджета ушло почти 8 млрд. рублей в виде целевых дотаций на развитие промышленности. Однако из 27 запланированных инвестпроектов в 2017–2018 гг. реализовано только девять, указывает Счетная палата. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, так как и без государственной поддержки в этом федеральном округе создается около 70 000 рабочих мест ежегодно.

Аудиторы СП видят главное зло в непрозрачности механизма отбора инвестпроектов, а, проще говоря, в коррупции. За счет федеральных средств увеличивается капитализация уже существующих акционерных обществ, за которыми, как правило, стоят влиятельные в республиках люди.

Несмотря на вышесказанное, в ближайшие три года на эти же цели планируется потрать дополнительно около 40 млрд. руб.

В то же время наблюдатели удивляются, о каком «ожидаемом эффекте» идет речь. Ведь и без расшифровки понятно, что Москва покупает у кавказских республик лояльность и спокойствие.

(на фото: самая большая мечеть в Европе стоит в маленьком чеченском городке Шали)

22 октябрь 12:07 | : Политика / Экономика

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