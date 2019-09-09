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Курдское проклятие. Россия запуталась в своих дружбах

Мы долго ждали, когда военная компания в Сирии, которую нам по старой советской привычке преподносили как оказание интернациональной помощи братскому арабскому народу, отошла наконец в прошлое.

«Тогда считать мы стали раны…». Надо признать, отделались малой кровью, если не считать трагической авиакатастрофы в Сочи с самолётом, летевшим с артистами, которые совсем уж ни при чём. После массы конспирологических версий, не нашедших подтверждений, её признали роковой случайностью, правда, из серии «бог шельму метит». Но могло быть и хуже, гораздо хуже.

Из относительно положительных моментов – Россия продемонстрировала своё новейшее вооружение (о чём неоднократно и гордо заявляло руководство страны и разного сорта телеглашатые), что-то даже продала (или уступила в долг). Плюс заявила о своём возвращение на далеко не спортивную арену политических игр с применением военной силы.

Вы считаете, это здорово? Только учтите, здесь вход рубль, а выход стольник минимум…

Если помните, именно конфликт в сирийском небе чуть под корень не разрушил российско-турецкие отношения, особенно в сферах туризма, строительства и экспорта-импорта продовольствия (помидоры в супермаркетах подорожали). Но интересы кошелка перевесили политические амбиции обеих сторон, что лично меня не может не радовать – Путин с Эрдоганом опять вась-вась, а Анталья, Кемер и Сиде вчистую обыгрывают патриотичные курорты Краснодарского края в соотношении цена-качество.

И вот просыпается мир утром и узнаёт – Турция начала военную операцию на территории Сирии. Вроде бы против курдов, но это всё равно нарушение границ дружественного нам государства дружественным нам государством. Да и курды вроде дружественный нам народ, вечно и всюду гонимый, не имеющий своей земли. Их реально жалко. Когда-то в Москве мне пришлось работать с иракскими курдами, бежавшими от режима Саддама Хусейна, они такие ужасы про пытки рассказывали, что автор уверен – за одно это диктатора стоило повесить. За что вас так, спрашивал. Только за то, что курды, отвечали… вам это ничем Германию 30-х и судьбу немецких евреев не напоминает?

Чего, собственно, добиваются курды во время любого конфликта на территориях своего компактного проживания? Создания собственной автономии с самыми широкими полномочиями, а в дальнейшем и самостоятельного государства. Разве вам это не напоминает ситуацию на востоке Украины, где Россия полностью на стороне ДНР и ЛНР? С одним только важным нюансом, стремление курдов к самоопределению поддерживают США, то есть, ситуация совсем обратная.

То, что в случае военной победы турецкая армия как минимум три дня будет творить с побеждёнными такое, о чём и писать противно, это, как говорится, к бабке не ходи, на то и Восток. Однако Кремль устами Дмитрия Пескова спокойно так заявляет- мы, дескать, признаем право Анкары предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция не навредит процессу политического урегулирования. О гарантиях безопасности мирному курдскому населению ни полслова… потом опять вздыхать будем, головой качать да глаза закатывать, но не вмешиваться?

Надо сказать, что у курдов и в Сирии изначально всё очень не гладко (говорю же – несчастный народ, почти цыгане). Там они составляют 7-10% населения и десятилетиями подвергались гонениям и ущемлениям в правах со стороны правительства. Их положение особенно ухудшилось при предыдущем президенте страны Хафезе Асаде и оставалось таковым при его сыне - Башаре Асаде. Но, надо отдать должное, при начале внутреннего широкомасштабного конфликта в стране именно курды не примкнули ни к одной оппозиционной группировке, в том числе, к террористическим, хотя могли стать грозной, если не решающей силой в свержении режима ненавистной им семейки Асадов. То есть, настаивали на собственных интересах, и точка. При таком раскладе вполне могли рассчитывать на послабления со стороны действующей власти, удержавшей престол не без помощи России.

Но вот, что происходит дальше. В момент самого острого противостояния с собственной оппозицией и исламскими террористическими организациями, наводнившими страну, сирийские правительственные войска покидают курдские территории, чтобы сосредоточить силы на борьбу с повстанцами в других регионах страны. Это позволило вооружённым формированиям курдов взять пограничные районы под свой контроль и, соответственно, поверить в собственные силы и близкий успех Главной Курдской Мечты. Что не могло не взволновать Турцию, ведь это происходит у её границ.

Плюс ко всему, именно курды несут сейчас охрану тюрем и лагерей, где на данный момент находятся более 12 000 мужчин, которых подозревают(!) в связях с террористами. Они переданы курдам на «ответственное хранение» силами международной коалиции. В случае победы турецких сил над их охранниками эти подозрительные типы разойдутся кто куда, и неизвестно, где потом всплывут. Возможно, что и у нас на Кавказе или у ближайших среднеазиатских соседей.

И это лишь первый момент, которым Турция реально может навредить России. А ещё есть политические интересы. Наша страна устами первых её лиц не раз громогласно заявляла, что хозяин в Сирии должен быть один – её законное правительство. А не американские военные, не турецкие и даже не сами российские, из-за этого мы оттуда и ушли. Теперь же что получается… как будем оправдываться перед прогрессивным человечеством?

Вы смотрели репортажи о визите Путина в Эль-Рияд? Наш президент на редкость осторожно комментировал (а куда деваться, тема самая жареная) вторжение Турции на сирийскую территорию. А всё потому, что они с коллегой Эрдоганом в этом вопросе оказались по разные стороны баррикад, несмотря на сближение в других вопросах и, кажется, обоюдную личную симпатию, такое часто бывает в мировой политике. Тут главное аккуратно выплыть, не потопив ни себя, ни товарища.

И это действительно большое искусство. Заполучить Россию в союзники хотят и Турция, и Сирия, и пока ещё несуществующий независимый Курдистан. Как обычно, нам хочется приручить всех скопом, а потом разводить на их противоречиях между собой в свою российскую пользу.

Впрочем, есть и такое мнение – Россия сама для себя не может внятно сформулировать свои интересы, поэтому мечется от одних к другим.

Ну, это я как раз прекрасно понимаю - многим хочется заработать все деньги сразу… да только получается это у самых ушлых пройдох. Типа Трампа.

Леонид Черток

20 октябрь 07:33 | : Политика

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