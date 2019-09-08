Путин возродил стройбаты?

Президент России подписал Указ о создании на базе Министерства обороны Военно-строительной компании.
По мнению чиновников из военного ведомства, ВСК не будет иметь аналогов ни по объему работ и функций, ни по территориальному охвату. В нее войдут как минимум 11 организаций: пять строительных предприятий в привязке к каждому из четырех военных округов плюс к Северному флоту, три специализированных предприятия: одно — по строительству дорог и аэродромов, другое — по созданию причального фонда и гидротехнических сооружений, третье — для объектов сил ядерного сдерживания, два проектных института — 20-й и 31-й, а также Главное управление обустройства войск в качестве технического заказчика.
Основная идея – вывести военное строительство из коммерческого сектора. Впрочем, по свидетельству отслуживших срочную в последние 20 лет, солдаты как бесплатно строили генеральские дачи, так и строят… просто эти бесплатные работы по-другому называются.
Напомним, ликвидация военно-строительных батальонов как рассадников всякого рода злоупотреблений началась еще в 90-х и закончилась в 2005-м. Строительные работы на военных объектах были переданы «Спецстрою», в свою очередь ликвидированному указом президента в 2016-м.
В строительные войска советского образца в основном призывались граждане с ограничениями по здоровью, низким образовательным уровнем (восьмилетка), отсидевшие или имевшие условный срок, а также призывники из союзных республик, плохо владеющие русским языком.
Внутри армии стройбаты считались главным рассадником «дедовщины» и коррупции. Распространенная шутка тех времен: «Самые крутые войска – это стройбат, там такие звери служат… им даже автоматы не выдают».