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Путин возродил стройбаты?

Президент России подписал Указ о создании на базе Министерства обороны Военно-строительной компании.

По мнению чиновников из военного ведомства, ВСК не будет иметь аналогов ни по объему работ и функций, ни по территориальному охвату. В нее войдут как минимум 11 организаций: пять строительных предприятий в привязке к каждому из четырех военных округов плюс к Северному флоту, три специализированных предприятия: одно — по строительству дорог и аэродромов, другое — по созданию причального фонда и гидротехнических сооружений, третье — для объектов сил ядерного сдерживания, два проектных института — 20-й и 31-й, а также Главное управление обустройства войск в качестве технического заказчика.

Основная идея – вывести военное строительство из коммерческого сектора. Впрочем, по свидетельству отслуживших срочную в последние 20 лет, солдаты как бесплатно строили генеральские дачи, так и строят… просто эти бесплатные работы по-другому называются.

Напомним, ликвидация военно-строительных батальонов как рассадников всякого рода злоупотреблений началась еще в 90-х и закончилась в 2005-м. Строительные работы на военных объектах были переданы «Спецстрою», в свою очередь ликвидированному указом президента в 2016-м.

В строительные войска советского образца в основном призывались граждане с ограничениями по здоровью, низким образовательным уровнем (восьмилетка), отсидевшие или имевшие условный срок, а также призывники из союзных республик, плохо владеющие русским языком.

Внутри армии стройбаты считались главным рассадником «дедовщины» и коррупции. Распространенная шутка тех времен: «Самые крутые войска – это стройбат, там такие звери служат… им даже автоматы не выдают».

19 октябрь 07:49 | : Политика / Экономика

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