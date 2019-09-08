«Момент кривизны». Андрей Караулов стал первым штрафником за фейковые новости

Сегодня мировой суд Хорошевского района Москвы присудил сетевому изданию «Момент истины», владельцем которого является известный в прошлом журналист, и его главному редактору Евгению Гнеушеву 200 000 и 80 000 соответственно.
Предметом судебного разбирательства стали видеоролики на YouTube и гиперссылки на них на сайте издания. Приводится название одного из них: «Срочно! В России готовят революцию Майдан». В сюжете ведущий программы Андрей Караулов размышляет о московских протестах. Протокол об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лиц составил в сентябре Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Ведомство потребовало ограничить доступ к сайту с роликами.
Напомним, что сам Караулов считается в кругах творческой интеллигенции проплаченным провокатором и лицом нерукопожатным, что ему неоднократно высказывали в лицо в прямом телеэфире.