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Виктор Павленко: Ефремов был настоящим государственником и патриотом Поморья

          Сегодня исполнилось 10 лет как ушел из жизни Анатолий Антонович Ефремов. Самый народный, самый настоящий губернатор Поморья.  

           На могиле Анатолия Ефремова рядом с храмом Всех Святых на Вологодском кладбище сегодня много цветов. Почтить память друга и учителя пришел Виктор Павленко, работавший с 1999-го года заместителем главы администрации Архангельской области – руководителем аппарата, а с 2000-го по 2004-й – первым заместителем губернатора. 

          «Анатолий Антонович был настоящим патриотом родного Поморья. Время было для нашего государства страшное: Россия стояла перед угрозой развала. И он сделал все, чтобы сберечь и Архангельскую область, и страну. Люди страдали, недоедали, им не платили пенсии и зарплаты, стояло производство в Северодвинске и в других городах и районах. Страна переходила из одной эпохи в другую. И, слава Богу, что появился такой человек как Ефремов, с такими качествами – человеческими и личностными, способный стать по-настоящему антикризисным управляющим. Анатолий Антонович вытащил область и прекратил ее падение в пропасть. Он богатств не нажил, у него их не было. Помню, приезжали к нам разные высокопоставленные люди, в том числе и президент Российской Федерации. Ему показали: вот родительский столетний дом Ефремова, вот дача с баней – простые, как и во всей деревне. Владимир Владимирович тогда удивился. Анатолий Ефремов всех нас учил мыслить по-государственному, не мелкотравчато, ставя во главу угла интересы дела. И светлая память о нем навсегда останется у нормальных людей, у тех, кто думает не только о себе и не о том, как набить свои карманы».

  

13 октябрь 17:25 | : Политика

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