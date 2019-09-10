Неугомонный Дональд. Хроники веселого американского импичмента

Америка дуракует. Причём уже третий президентский срок.
Одиннадцать лет назад автор этих строк никак не мог поверить, что эта прекрасная страна вдруг возьмёт и выберет себе темнокожего президента. Можете называть такой взгляд кснофобией, не обижусь, но тот, кто прожил в США хотя бы полгода (именно настолько дают гостевую визу по частному приглашению), знает, какая проблема для экономики и общей картины американской жизни места компактного проживания цветного населения. Не буду углубляться в подробности, сами догадаетесь. Скажу одно – ещё в начале 90-х прогулка по Гарлему для белого была равносильна гусарской рулетке.
За четыре года могли бы и наиграться в политическую толерантность. Но республиканцы, как нарочно, выдвинули против Обамы, рвущегося на третий срок, невнятного Митта Ромни. Мормона, эта секта, прежде всего, не пользуется популярностью у феминистской части (несть им числа) американок. Плюс очень жёсткого в вопросах внешней политики, даже агрессивного. Тут уже струхнули американские мамки, им совсем не хотелось посылать своих детишек куда-то за океан сеять зёрна демократии. В итоге голоса отошли Бараку, успевшему показать свою несостоятельность в вопросах экономики, раздувшему социалку для своих чёрных собратьев до размера мирового финансового кризиса.
Но в третий раз избираться американские законы не велят. Новую предвыборную партию выигрывает у демократов экстравагантный миллиардер-консерватор, такой при иных раскладах не прошёл бы и партийный праймериз. Трамп не стесняется говорить с трибуны то, что зашуганные политкорректностью белые американцы не рискуют громко говорить при собственных детях… вдруг заложат?! Говорит то, что хочет слышать средний наблюдатель Среднего Запада – «парни, вам не кажется, что вы давно превратились в нацменьшинство!». Он строит стену на границе с Мексикой, что по ту её сторону воспринимается как оскорбление – «богатые синьоры отгородились от наших мокрых спин?!». Он встречается с последним красным лидером на планете Ким Чен Ыном на равных, легко заходит за демаркационную линию между двумя Кореями, показывая всю условность такого разделения некогда единого народа, чем выбешивает всех противников коммунизма. Но это одновременно и сигнал одиозным исламским режимам – «а вот с вами я на одном поле не присяду». То есть, полное игнорирование устоев, арабское лобби в этой свободнейшей из стран не принято обижать… если, конечно, они в ближайшую неделю никакой небоскрёб не взорвали.
Полное впечатление, что Трамп проверяет своих недоброжелателей на стойкость нервов. И вот… допроверялся - Сенату, верхней палате Конгресса США, придется поднять вопрос о смещении с должности президента страны Дональда Трампа, если за это проголосуют в палате представителей. Впрочем, начинать радоваться победой над поверженным львом американским левакам-демократам пока рано, республиканцы, контролирующие верхнюю палату, в любом случае такое решение заблокируют.
Зачем тогда нужна эта безнадёжная возня? Считайте её началом новой предвыборной кампании по свержению Трампа с трона, по формальной логике у кандидата в президенты, только что побывшему под угрозой отстранения от должности (суть импичмента), гораздо меньше шансов переизбраться.
А отлучить Трампа хотят за какие-то особые телефонные переговоры с новеньким украинским президентом. Действительно, выглядят они рядом странно, не сказать, комично… как будто шаловливый внучек зашёл через океан проведать вышедшего в тираж клоуна-дедушку. Но, видно, таков новый политический тренд – миру надоели традиционные руководители во фраках да в застёгнутых на все пуговицы френчах. Вот кто-то и бесится, понимая, что внешняя политика мировых сверхдержав часто перетекает в плоскость личных отношений руководителей государства, чего раньше не было и в помине (какие личные отношения могли быть у то й же «ялтинской троицы»?!).
Каков политический расклад в сегодняшней Америке на уровне избирателей (оставим в сторону их сложную систему выборщиков)? Примерно треть населения люто ненавидит Трампа, прежде всего, упёртые демократы и значительная часть… небелых. И примерно столько же за него, кому всё по душе и по приколу. И тех, и других вряд ли чем-то сдвинешь с выбранных позиций, это уже не взгляды, а диагноз. Остаётся борьба за оставшуюся при таком раскладе треть. Треть ленивую и равнодушную, мало чем интересующуюся за пределами своего жилища. Эти люди или вообще ничего не понимают, или наоборот – понимают всё и считают, что прекрасно проживут что при Дональде, что при Хилари.
Последняя треть как раз и есть «золотой миллион» к победе на выборах. Беда в том, что они никому не верят, одинаково презирают и республиканцев, и демократов, а «партии пофигистов» в их стране не существует.
Впрочем, у ряда аналитиков есть мнение, что Трамп специально добивался скандала с импичментом, чтобы использовать его в основной избирательной кампании, выставив противников полными кретинами, да к тому же неудачниками. То есть, он сам мог подставиться с разговором, из-за которого весь сыр-бор, и сыграть собственную партию.
Ибо выдвинутое против него обвинение настолько неуклюже… разборки с молодым Байденом, когда и его отец не самая сильная фигура на той стороне доски. То же касаемо и Украины… не Китай ни разу, чтобы так уж кичиться влиянием на её политику, а то никто про это не догадывался.
Дальше начинаются сплошные политические выгоды. Неудавшаяся попытка импичмента позволяет Трампу спокойно и уверенно досидеть до конца первого президентского срока и с той же уверенностью пойти на второй. Зато у противников-демократов вырисовываются проблемы с предвыборной риторикой – любая поднятая ими проблема в сознании рядового избирателя будет относиться к противостоянию с Трампом… то есть, ничего позитивного, скорее, мстительное.
А ещё подобная диспозиция сплотит вокруг Трампа всех республиканцев, кто сейчас во власти, среди них у него пока много недоброжелателей (тот же упоминавшийся выше неудачник-сенатор Ромни). Пусть кто-нибудь скажет, что это ерунда за год до выборов.
И самое главное… Трамп-шоу набирает новые обороты! С самого начала этот строительный девелопер чётко действовал по известной схеме «хлеба и зрелищ!». В первом моменте он вроде преуспевает, экономика страны на подъёме (для тех, кто действительно работает, а не живёт на пособие). Зато вторая компонента в последнее время стала провисать, Трамп на телеэкране стал обычен и даже предсказуем… а тут такая подпитка интереса, настоящий политический детектив с предсказуемым хеппи-эндом.
Один, но очень важный и пока неясный момент: кого демократы на этот раз выставят против Трампа (по законам политической интриги – молодого аскетичного брюнета)?
Ставки уже принимаются…
Леонид Черток