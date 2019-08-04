Как Архангельск с немцами дружит

В городской администрации столицы Поморья состоялось рабочее совещание по организации мероприятий, посвященных юбилею побратимства городов Эмдена и Архангельска.
В 1989 году был подписан договор о партнерстве между городами Эмденом и Архангельском. Приоритетом в сотрудничестве двух городов является установление контактов между профессиональными сообществами и обмен опытом с целью улучшения качества жизни горожан.
Как отметила начальник отдела по внешним связям и туризму Елена Бубнович, в столицу Поморья приедет делегация из 57 участников. Среди них представители администрации, Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге, образовательных учреждений, общины реформированной церкви, российско-германского молодежного лагеря, муниципальной противопожарной охраны, партнерства легкоатлетов, некоммерческих организаций, миграционного совета, а также депутаты, бизнесмены, художники, музыканты, активисты побратимских связей.
Для гостей разработана обширная культурная программа. Делегация посетит выставку работ архангельских художников – участников творческих обменов с городом Эмденом в Гостиных дворах, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», «Поморскую Артель», экскурсию по заповедной улице Архангельска – проспекту Чумбарова-Лучинского, Северный арктический федеральный университет, Архангельский педагогический колледж, фестиваль молодежи в школе № 14.
В Архангельском городском культурном центре 17 октября состоится праздничный концентр, посвященный юбилею побратимства.
- За эти годы множество людей участвовали в проектах в самых различных сферах: культура, молодежные обмены, спорт, профессиональные контакты. Наша задача – дать новый импульс дружеским отношениям между городами-побратимами. Уверен, что всё пройдет на высшем уровне, потому что у наших отношений перспективное будущее, - подвел итоги совещания заместитель главы Архангельска - руководитель аппарата Николай Евменов.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)