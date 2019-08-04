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Константин Щемелинин: Если бы Россия хотела воевать... (два варианта донбасского сценария)

Украина и страны НАТО постоянно обвиняют Россию в том, что Москва не стремиться к миру на Украине. Многие удивятся, но РФ стремиться к миру, и лето 2019 года ясно показало это. 

Летом 2019 года на Украине менялась власть — сразу после выборов президента страны, прошли выборы в украинский парламент, и был избран новый Кабмин.  

Летом 2019 года — это время перемен на Украине, это время политической слабости и нестабильности в Киеве! А значит, лето 2019 года — это идеальный вариант для силовой операции на Украине! Но Россия не пошла на это, потому что Москва искренне хочет мира! 

Если бы в России желали бы повоевать, тогда летом 2019 года можно было бы реализовать, как минимум, две возможности. 

Первый вариант. Известно, что в конце 2019 года заканчивается срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Россия не хочет продления данного контракта, поэтому ускоренными темпами строит «Северный поток-2». Противники СП-2 всячески мешают его реализации, полагая, что российский газ, если не по дну Балтийского моря, так по территории Украины, но все равно придет в Европу.  

В этой ситуации для Москвы было бы выгодно, что украинская газотранспортная система перестала бы работать хотя бы на несколько месяцев. Тогда вопрос с газовым транзитом через Украину отпал бы сам собой! И Россия могла этого добиться: достаточно было перестать сдерживать ДНР и ЛНР, а значит, войска этих непризнанных республик могли бы ответить на многолетние обстрелы своих территорий активными боевыми действиями, в результате которых вполне можно было бы повредить транзитный газопровод, проходящий на северо-западе. 

Второй вариант. Перемирие «Минск-2» можно было бы признать утратившим силу и, используя готовых к бою 300 тыс. российских солдат, включающих в себя силы 1-й танковой армии, забрать у Киева территории Новороссии и включить их в состав России вместе землями ДНР и ЛНР. 

Реализация первого варианта дала бы РФ несколько десятков миллиардов долларов экономии на транзите газа; реализация второго вариант дала бы РФ не только десятки миллиардов долларов экономии на транзите газа, но дало новые территории с двадцатью миллионами лояльного населения. 

Второй вариант гораздо является более кровопролитным, чем первый, но и более перспективным, дающий России возможность последующего давления на Киев; но РФ не пошла ни на один из этих вариантов, ибо Москва искренне и честно хочет наступления мира на Украине! 

Так что не надо обвинять Москву в агрессивных планах! Именно лето 2019 года было идеальным для их реализации, если бы эти захватнические планы у России были бы! Но у РФ таких планов не было, поэтому лето 2019 года прошло как обычно, более-менее спокойно. 

Константин Щемелинин, крымский писатель

(http://www.segodnia.ru/content/219690)

03 октябрь 08:26 | : Политика

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