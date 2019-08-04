"Она и врезать может!", или Ужасы дома на Абрамова (будни архангельского депутата)

В администрации округа Майская горка состоялась встреча жительниц дома №16 корпус 2 по улице Федора Абрамова с главой округа Алексеем Ганущенко и депутатом АрхгорДумы Марией Харченко.
История создания ТСЖ «Сентябрь» уходит корнями в 2011 год, когда абсолютное большинство жильцов Абрамова, 16, корпус 2 на общем собрании приняли решение изгнать нерадивую управляющую компанию.
Поначалу все шло хорошо - руководителем ТСЖ была избрана активная и боевая Татьяна Кучера. А вот спустя всего пару лет она превратилась не то в Шурочку из месткома, которую когда-то выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно, не то в домоправительницу Фрекен бок из мультика «Малыш и Карлсон». Правда, и в фильме и в мультике финал историй был вполне благополучным, чего не скажешь о жильцах многострадальной двухподъездной девятиэтажки…
От рассказов жителей дома впору волосам дыбом встать! По их словам, бывшая председатель ТСЖ, а теперь управляющая Кучера за время своего руководства чего только не устраивала - обрезала провода АТК, отключала воду, дралась с жильцами, ходила по квартирам в 7 утра, чтобы снимать показания счетчиков, а однажды даже спилила межтамбурную дверь, которая одновременно являлась входной в одну из квартир. Про законность проведения общих собраний членов ТСЖ вообще отдельный разговор. Но самое большое возмущение у жителей дома вызывает проведение различных ремонтов, проверить расходование средств на которые оказалось не в силах даже областное УБЭП!
Претензий к Кучере у собственников квартир накопилось множество. Их апогеем стало недавнее расторжение договора на вывоз мусора, которое произошло из-за систематических неплатежей ТСЖ в адрес подрядной организации. Между тем, деньги на эти цели Кучера продолжает исправно собирать с жителей дома.
Вообще, если пересказать все происходившее в доме под управлением Татьяны Петровны последние шесть лет, то хватит, пожалуй, на целую остросюжетную драму с элементами криминального романа!
Вот и итог сегодняшней встречи в окружной администрации особого утешения жильцам не принес. Глава округа Алексей Ганущенко сообщил, что за отсутствие договора на вывоз ТБО в отношении ТСЖ «Сентябрь» будет составлен протокол об административном правонарушении и, как следствие, выписан серьезный штраф. Одна беда – расходы на его уплату лягут на плечи самих членов ТСЖ. Тем не менее, Алексей Викторович пообещал держать вопрос возобновления вывоза мусора на контроле. Депутат Архангельской городской Думы Мария Харченко также заверила, что вмешается в ситуацию.
Мы продолжим следить за развитием событий, а со своей стороны просим органы прокуратуры, полицию и иные надзорные ведомства обратить более пристальное внимание на происходящие в доме на Абрамова, 16, корпус 2 безобразия.