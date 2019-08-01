Константин Щемелинин: Две промашки товарища Сталина

Нужно отличать ошибки лично Сталина, от ошибок всей социалистической системы Советского Союза того времени: например, насильственная коллективизация была частью социалистического устройства СССР, поэтому личной ошибки Сталина в этом нет; коллективизацию можно было проводить менее интенсивно или менее масштабно, но, тем не менее, с точки зрения государственной идеологии СССР, проводить было необходимо.
Также необходимо отличать вину от ошибки: например, Большой террор 1937–1938 годов, во время которого в СССР арестовано порядка 1,5 млн чел. и расстреляно около 700 тыс. чел., ныне считается виной руководства страны и Сталина в том числе, поэтому не ошибкой не является.
Ошибка — это хотели одно, а получилось другое!
Ошибка первая: Сталин позволил Третьему Рейху внезапно напасть на СССР.
За успехи и неудачи предприятия отвечает его директор или собственник, за успехи и неудачи воинского подразделения отвечает его командир, а за успехи и неудачи государства отвечает его глава. Сталин был главным в СССР, вся власть была сосредоточена в его руках, поэтому Сталин персонально нес ответственность за благополучие СССР, одним из элементов которого была безопасность страны.
Сталин не обеспечил военной безопасности СССР, подвергнув страну чрезвычайному риску поражения из-за того, что вовремя не отреагировал на военную угрозу со стороны Германии.
Война — это великое дело государства, основа жизни и смерти, путь к выживанию или гибели (Сунь Цзы, «Искусство войны»).
Война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого (Макиавелли, «Государь»).
Внезапность нападения немцев — это персональная ошибка Сталина, а то, что разведка накануне войны давала противоречивые сведения, не снимает со Сталина ответственности!
Император Николай II также один раз ошибся, позволив Японии внезапно напасть, но в случае с кайзеровской Германией русский царь второй ошибки уже не допустил: Российская империя первой атаковала Германскую империю в начале Первой мировой войны.
Нет сомнений, что именно из-за внезапности немецкого нападения 22 июня 1941 года основные военные действия проходили на территории СССР, что и привело к многомиллионным потерям: 27 млн граждан СССР, погибших и умерших от всех причин, — это более чем на 24 млн больше, чем 2,7 млн граждан Российской империи, погибших и умерших от всех причин в Первую мировую войну.
Ошибка вторая: Сталин позволил начаться Холодной войне.
Нет сомнения, что Сталин заботился об СССР (своеобразно, но как мог, так и заботился), то есть Сталин не был равнодушен к судьбе Советского Союза. В 1920–1930-е годы отношения между СССР и США были, в целом, хорошими; во Второй мировой войне Советский Союз и Америка были союзниками, то есть фундамент для продолжения дружеского сотрудничества был, тем не менее Сталин позволил начаться Холодной войне между СССР и США.
Например, Китай после Второй мировой войны так же был коммунистической страной, как и СССР, но КНР не стала бороться с США, а стала сотрудничать, в результате чего Китай сохранился как социалистическое государство, а его экономические успехи последних лет трудно не заметить!
СССР так же, как и Китай, мог не ввязываться в конфронтацию с США.
Умение выбрать себе противника по силам — это обязанность руководителя страны: Гитлер ошибся с выбором Советского Союза в качестве противника, поэтому потерял свою жизнь, а созданное им государство — Третий Рейх — перестало существовать.
В конце 1940-х годов Сталин также ошибся, встав на путь противостояния с США. Советский Союз экономически ослабел из-за Холодной войны, а распался из-за внутренних этнических причин, заложенных в него еще Лениным (национально-территориальное деление государства).
Ввязаться в Холодную войну было ошибкой Сталина, в результате комбинированного воздействия с ошибкой Ленина советское государство, о котором заботился Сталин, перестало существовать.
Таковы две главные личные ошибки Сталина, которые стоили руководимой им стране миллионов жизней и привели ее к краху.
Константин Щемелинин, крымский писатель