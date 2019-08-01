Константин Щемелинин: Платить людям по факту работу, а не по нормативам

Это хорошо, что Правительство РФ отменяет тысячи советских нормативных актов! Россия — не СССР. В связи с этим я бы хотел отметить два аспекта: 8-часовой рабочий день и месячную зарплату.
8-часовой рабочий день — это нечто единое и неделимое, как трудодень, который является элементом рабовладельческого строя: работник (он же колхозный раб без паспорта) должен работать столько, сколько посчитает нужным надсмотрщик (бригадир) во славу хозяина (директора колхоза).
Не удивительно, что рабовладельческая система, принятая в колхозах СССР, давала урожая меньше, чем капиталистическая система, принятая в современной России: Советский Союз зерно покупал, а РФ зерно продает!
Из-за наличия 8-часового дня многие работники России перерабатывают бесплатно, трудясь по 9-10 часов без финансовой компенсации.
8-часовой рабочий день следует отменить! Вместо 8-часового рабочего дня следует перейти к почасовой оплате труда! Цифру 8 следует сохранить в формуле «не более 8 часов в день» или «не более 40 часов в неделю».
Много категорий работников желали бы работать 3-5 часов в день: студенты, молодые мамы, предпенсионеры и пенсионеры.
Почему в России не охотно берут на работу предпенсионеров и пенсионеров? Потому что им тяжело работать 8 часов, но такие люди вполне способны плодотворно трудиться 3, 4, 5 часов в день! На Западе длительность работы считается в часах, а не в днях!
Теперь о зарплате. Часто бывает, когда работник говорит, что зарабатывает мало, хотя, по мнению начальства, должен зарабатывать больше. Наиболее вопиющие случаи случаются во время общения с Президентом России. В чем причина этого? Причина том, что люди не умеют считать свою зарплату.
Вот пример. Работник бюджетной сферы говорит, что зарабатывает 15 тыс. руб в месяц, хотя регулярно получает премии и иные надбавки, увеличивающие его доход до 20-25 тыс. руб в месяц.
Надо уходить от ежемесячной зарплаты в пользу суммарного годового дохода! Основой трудовых отношений должен стать годовой заработок. Этот заработок, безусловно, будет включать не только заплату, но также и нерегулярные выплаты. В результате тот, кто якобы получает 15 тыс. руб в месяц в год будет получать 250-300 тыс. руб в год – а это 21-25 тыс. руб в месяц.
Переход от месячной зарплаты к общему годовому доходу позволит работникам чувствовать себя психологически богаче, то есть тратить больше, больше брать кредитов, что будет стимулировать рост экономики и ВВП России.
Константин Щемелинин, крымский писатель