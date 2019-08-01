Английские "Робинзоны". Брекзит в лицах, цифрах и менталитете

Последние несколько лет у меня Англия устойчиво ассоциируется со словом «брекзит» (в детстве с Шерлок Холмсом, позже с Beatles, с джином, с леди Ди). Как новости оттуда, так обязательно про выход из Евросоюза. Успели привыкнуть и смириться…
Хотя лет 20 назад это прозвучало бы как приговор самой идее Объединённой Европы, ведь убежать из неё стремится крутейшая из стран Старого Света, когда-то владычица морей, подмявшая под себя чуть ли не полмира. Когда мелочь всякая в очередь стоит на приём, всячески стараясь подогнать себя под требуемые стандарты. Но ничего, небеса от этого на землю не обрушились.
Если не вдаваться в подробности – английский народ голосует за выход, так как именно его налоги идут на поддержку штанов всяким грекам. Истеблишмент против, ибо понимает, что быть одному против лидеров мировой экономики, это в перспективе оказаться в конце первой мировой десятки. Для сэров-пэров подобное равносильно прилюдной пощёчине.
Что такое этот «брекзит»? Слияние двух английских слов Britain и exit, вот и получился филологический уродец.
В понедельник вступил в силу закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе. Он также получил королевскую санкцию Елизаветы II. …Новый закон призван не допустить так называемого "жесткого" Brexit, который грозит британской экономике долгосрочными негативными последствиями. Закон обязывает правительство премьер-министра Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке Brexit на 3 месяца (до 31 января 2020 года), если Лондон и Брюссель не достигнут сделки об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.
По происходящему на Туманном Альбионе мы с вами видим, что Британская монархия – это всего лишь дань традициям, фикция. Старушке-королеве нужно дрожащей рукой подписать документ, суть которого она вряд ли до конца понимает.
Сегодня там рулят премьер-министры… но тоже без слёз не взглянешь. Сначала всем занималась Тереза Мэй, страстная противница выхода из ЕС, тоскливая как… большинство высокопоставленных англичанок, занималась с явным отвращением, чего не скрывала. Ну, а если без охоты, то и будет тянуться до морковкиных заговений.
Потом её сменил Борис Джонсон (в имени ударение на первом слоге), необычный для чопорной Англии шоумен, чья причёска воспринимается не иначе, как клоунская. Он-то как раз горячий сторонник брекзита. Что-то изменилось? Да ничего, всё та же процедурная нудятина.
Да и сам британский избиратель ведёт себя странно. Если в начале 2016 года на референдуме (есть у них такая форма изъявления, у нас давно забытая) он говорил однозначно – «да, выходим!», то в 2017-м, уже на выборах, прозвучало – «эй, погодите!». Не впрямую, просто консерваторы в парламенте потеряли конституционное большинство, а ведь они и были главным локомотивом процесса исхода.
Что, только денег жалко британцам? Не только. Им совсем не нравится политика Евросоюза по приёму беженцев из стран Третьего мира. Напомню, в Британскую империю исторически входило много восточных и африканских колоний, уроженцы которых, кто мытьём, кто катаньем, но пробирались на ПМЖ в метрополию. Однако именно после начала политики мультикультуризма Лондон из белого города превратился в город… загорелых, это хорошо видно приезжим. Ну и сопутствующие этому процессу грязь на улицах, рост преступности, гомон восточного базара и вопли муэдзинов. Даже странно, что в эту «воронью слободку» до сих пор стремятся наши миллиардеры со своей Рублёвки (тоже не вполне идентичной в национальном отношении).
С чем сталкиваются простые лондонцы европейского происхождения (то есть, не из Палаты лордов)? Прежде всего, с безработицей именно внутри своего класса. Короче, работяги. Они вдруг стали неконкурентоспособными на рынке труда, потому что вновь прибывшие на тех же позициях занимаются откровенным демпингом в части заработной платы. Плюс ощущение своего социального неравенства, ведь демпингующие ещё и всякие пособия получают, льготы. Плюс непонимание… непонимание собственных соседей. Не только языковое, но и культурное, при глобальной разнице менталитетов, традиций и религии. Стопроцентно наше «понаехали тут». Если бы коренные лондонцы и ливерпульцы тоже уезжали куда-нибудь в Исламабад… а то ведь нет, все на одной площадке толкутся. И цены на квартиры растут соответственно…
НО! Развод с Евросоюзом тоже влетит стране в копеечку, по самым щадящим подсчётам никак не меньше 60 млрд фунтов (по версии Айвена Роджерса). И тут надо помнить, что в странах Запада суммы на подобные расходы берутся не с потолка, а из определённых статей госбюджета. Это означает минус социальные выплаты и плюс налоги. К тому же из страны наметился отток иностранных инвестиций, да и свои богатеи теперь предпочитают прятать доходы где-то за рубежом в ущерб национальной экономики – как ни крути, а с выходом из ЕС рынок для английских товаров и услуг ощутимо ужмётся.
И несмотря ни на что… Есть момент, который почему-то редко приводят политические аналитики, но о котором я много читал в английской литературе прошлого и позапрошлого веков. Это – менталитет островитян. Вроде бы рядом, какой-то Ла-Манш разделяет… но британцы чувствуют свою индивидуальность, гордятся ей и даже подспудно противятся интеграции в европейское сообщество, так близкое им по культуре. Не все, конечно, зять моего одноклассника, урождённый англичанин, работает и прекрасно живёт с русской женой и трёхязычным сыном в Германии, да и Джон Уоррен нас еженедельно чем-нибудь потчует из телевизора. Но в общей массе… проблема именно такая, о ней ещё Черчилль нацию предупреждал.
Впрочем, нам-то чего переживать… Россию в Евросоюз давно никто не приглашает. Так и будем из богатого и чистого Архангельска над их Манчестером посмеиваться.
Леонид Черток