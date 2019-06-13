Мусор, авиа и льготы. «Замполит» зафиксировал рост рейтинга Игоря Орлова

Это показала последняя августовская аналитика «Биржи губернаторов» агентства «ПолитБрокер».
Акции вверх:
Бабушкин И.Ю., Астраханская область
Орлов И.А., Архангельская область
Осипов А.М., Забайкальский край. <….>
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь архангельского губернатора Артём Ботыгин.
«Для роста акций Игоря Орлова есть сразу несколько существенных причин. Во-первых, в четверг на заседании областного правительства наконец была принята территориальная схема по обращению с отходами. Этому предшествовала огромная работа: к первой редакции документа поступило больше трёх тысяч поправок и предложений, все они были рассмотрены и учтены. Но это еще не конец истории с переходом на новую систему по обращению с отходами, впереди конкурс по выбору нового регионального оператора, который должен пройти в середине сентября.
Во-вторых, буквально сегодня на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019» приобретены новые воздушные суда для регионального авиаотряда: два новых Л-410. Там же подписано соглашение о сотрудничестве с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), и уже есть договоренности о приобретении на комфортных для региона условиях вертолёта Ми-8. Таким образом потребность в новых судах этого класса для нужд Архангельской области закрыта.
В-третьих, на днях на имя губернатора пришло письмо из Министерства экономического развития РФ. Примерно месяц назад Игорь Орлов был с рабочим визитом у Максима Орешкина, речь шла в том числе о поддержке бизнеса в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Есть такое понятие как «северные гарантии» – ими в своё время стимулировали людей приезжать на север. Но после перехода на рыночную экономику эти льготы остались, только покрываются не за счет бюджета, а за счет предпринимателей. Разговоры о выравнивании конкурентоспособности на севере идут давно, но только сейчас, пожалуй, впервые было официально объявлено, что не просто нужно что-то делать с этим, а даже озвучены конкретные предложения. В письме минэкономразвития говорится, что ведомство поддерживает идею об освобождении предпринимателей от обязанности раз в два года компенсировать своим сотрудникам и неработающим членам их семей расходы на проезд к месту отдыха. Эту льготу предполагается равноценно заменить на налоговый вычет. Выпадающие доходы предлагается возместить из федерального бюджета. Также прозвучало предложение исключить из базовой суммы расчета страховых взносов для предпринимателей выплаты, начисленные сотрудникам с учетом районных коэффициентов и северных надбавок. И речь не только про Архангельскую область, к территориям Крайнего Севера и приравненным к ним местностям относятся 24 региона. Если говорить о цифрах, то это касается порядка 961,3 тысячи субъектов МСП, у которых работает 3,4 млн человек. А в деньгах предлагаемые меры ориентировочно могут обойтись госбюджету в 41,3 и 143,3 млрд рублей соответственно. Позиция Министерства экономического развития РФ вместе с расчётами передана также в Минфин, Министерство труда, Пенсионный Фонд РФ и Федеральную налоговую службу, поэтому очень надеемся на дальнейшую поддержку со стороны федерального правительства в этом вопросе».