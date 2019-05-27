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"Очень важно разгрузить школы". Александр Фролов на Дне знаний

И архангельские школы, их педагогические коллективы и ученики готовы к реализации масштабных преобразований, направленных на улучшение качества образования.

 

В день начала нового учебного года депутат областного собрания Александр Фролов побывал на торжественной линейке в школе №35 в округе Майская Горка Архангельска.  Сегодня это одна из самых больших школ не только столицы Поморья, но и всего региона – за парты сели более 1300 учеников, а первых классов в этом году – 6-ть!

- Мы бы могли бы и семь первых классов открыть, но где взять дополнительные помещения и специалистов?! - поделилась директор школы №35 Елена Сидорук. И сегодняшняя школьная линейка еще раз показала, что самому динамично растущему округу областного центра нужна как можно быстрее новая школа, а лучше и не одна!
Депутат облсобрания Александр Фролов и его команда активно сотрудничают со школой №35. Так в этом году был выполнен ремонт футбольной площадки: сейчас идет замена ограждения поля, заново восстановлены ворота, скоро будет натянута новая футбольная сетка. Уже 7 сентября, в субботу здесь должен состояться первый окружной турнир по мини-футболу. Он возможно, станет еще одной ежегодной доброй традицией как и хоккейные баталии, которые уже второй год проводятся в Майской Горки на отремонтированном по инициативе Александра Фролова ледовом катке во дворе дома №9 на ул. Галушина и собирают множество школьных и дворовых команд из поклонников любимого горожанами вида спорта.

На сегодняшней торжественной линейке было много радостных и чуть-чуть взволованных лиц учеников и их родителей. Красочный и задорный праздник первого звонка как всегда украсили выступления коллектива «Non-stop dance», отличную выправку продемонстрировали ребята кадетских классов, а юные барабанщики из школьного кружка задали настоящий ритм всему будущему учебному процессу. Погода сегодня тоже не подвела и настроила всех на отличную учебу, новые достижения и, конечно, дальнейшую совместную работу школьной команды Елены Сидорук и окружной команды Александра Фролова.

- Важно не только поддерживать существующие образовательные учреждения но и развивать сеть школ, особенно в таком округе как Майская Горка, - уверен Александр Фролов. - Например, если школа №35 рассчитана на 850 человек, то уже сейчас в ней более 1300 детей. Здания школы №95 и Эколого-биологического лицея 1930-х гг. постройки. Гимназия №25 тоже перегружена. Поэтому первую школу на 860 мест в рамках областной программы планируется построить именно в Майской Горке на ул. Карпогорской. Мы продолжаем активно сотрудничать с городским властями с тем, чтобы этот проект был как можно скорее реализован, - отметил Александр Фролов.

   

02 сентябрь 17:57 | : Политика / Будни

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