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ИноСМИ: Двое пострадавших при взрыве на полигоне в Неноксе умерли от лучевой болезни

Об этом с ссылкой на немецкие издания сообщает портал NEWSru.com.

По их предположению, эти двое из тех троих, кто пострадал при взрыве непонятно чего на военном полигоне 8 августа и был доставлен в Архангельскую областную клиническую больницу. Причем умерли не от травм, а от острой лучевой болезни.

По официальной же информации, в инциденте погибло всего пятеро специалистов Росатома, все в момент взрыва.

Цитата: "После операции пациентов должны были отправить в Москву. Двое из трех пациентов умерли еще по дороге в аэропорт - и не от травм, а от последствий облучения. Я специально спросил об этом лечащих врачей", - рассказал медик, пожелавший сохранить анонимность. Кроме того, у одного из пациентов оказалось 25 тысяч лейкоцитов в микролитре крови: "это огромная цифра".

Впрочем, наблюдатели и раньше предупреждали о том, что молчание официальных органов по поводу этого ЧП не может не привести к распространению слухов… один другого страшнее.

Пока же Архангельск в глазах мирового сообщества на глазах превращается во вторую Припять…

29 август 16:32 | : Политика / Происшествия

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