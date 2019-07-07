Константин Щемелинин: ДНР и ЛНР втравливают Россию в большую войну

Всё, в конце лета 2019 года можно с уверенностью говорить о том, что конфликт между Киевом и Донецком, начавшийся в 2014 году, завершился. Финальной точкой в этом противостоянии стала выдача Россией своих паспортов, теперь территории ЛНР и ДНР — это фактически территории России, на которых живут граждане РФ и основной валютой является российский рубль.
У Киева еще было время летом 2019 года на проведение операции по косовскому сценарию, но теперь — все, время Украины на спорных территориях завершилось.
Если воевать, то летом, а к лету 2020 года на территориях ЛДНР будут сотни тысяч, а то и миллионы граждан России — РФ не оставит своих граждан в беде — и если Украина решится атаковать Донецк, тогда в ответ Москва пошлет свои танки на Киев.
Отныне от силы войск ДНР и ЛНР не зависит ничего — их можно даже распустить, а на линию фронта поставить пограничников! Неважно, сколько солдат, пушек, танков и РСЗО есть у дончан и луганчан — у Москвы все равно их больше, и Россия не оставит своих в беде.
Вспышка насилия на Донбассе — это локальные бои между глобальными противниками — НАТО и Россией. США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а в сумме с Украиной, как плацдармом против РФ, это открывает перед Вашингтоном широкие возможности по размещению своих ядерных ракет где-нибудь под Сумами. Как Москва может парировать эту угрозу?
Только полномасштабной войной на территории Украины плюс включением Белоруссии в состав России. Запад готовит Украину к этой войне, усиливая украинизацию, поддерживая территориальные претензии к российским землям и атакуя санкциями экономику России; Россия также готовится — сформирована 1-я Танковая армия, Москва на вооружение денег не жалеет, у страны огромные золотовалютные запасы, а тыл прикрыт Китаем.
Что станет спусковым моментом этой будущей войны? Скорее всего, такого момента не будет — все произойдет запланировано и не случайно, ибо такие крупные конфликты не возникают вдруг!
Константин Щемелинин, крымский писатель