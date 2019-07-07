Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин: ДНР и ЛНР втравливают Россию в большую войну

Всё, в конце лета 2019 года можно с уверенностью говорить о том, что конфликт между Киевом и Донецком, начавшийся в 2014 году, завершился. Финальной точкой в этом противостоянии стала выдача Россией своих паспортов, теперь территории ЛНР и ДНР — это фактически территории России, на которых живут граждане РФ и основной валютой является российский рубль.

У Киева еще было время летом 2019 года на проведение операции по косовскому сценарию, но теперь — все, время Украины на спорных территориях завершилось.

Если воевать, то летом, а к лету 2020 года на территориях ЛДНР будут сотни тысяч, а то и миллионы граждан России — РФ не оставит своих граждан в беде — и если Украина решится атаковать Донецк, тогда в ответ Москва пошлет свои танки на Киев.

Отныне от силы войск ДНР и ЛНР не зависит ничего — их можно даже распустить, а на линию фронта поставить пограничников! Неважно, сколько солдат, пушек, танков и РСЗО есть у дончан и луганчан — у Москвы все равно их больше, и Россия не оставит своих в беде.

Вспышка насилия на Донбассе — это локальные бои между глобальными противниками — НАТО и Россией. США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а в сумме с Украиной, как плацдармом против РФ, это открывает перед Вашингтоном широкие возможности по размещению своих ядерных ракет где-нибудь под Сумами. Как Москва может парировать эту угрозу?

Только полномасштабной войной на территории Украины плюс включением Белоруссии в состав России. Запад готовит Украину к этой войне, усиливая украинизацию, поддерживая территориальные претензии к российским землям и атакуя санкциями экономику России; Россия также готовится — сформирована 1-я Танковая армия, Москва на вооружение денег не жалеет, у страны огромные золотовалютные запасы, а тыл прикрыт Китаем.

Что станет спусковым моментом этой будущей войны? Скорее всего, такого момента не будет — все произойдет запланировано и не случайно, ибо такие крупные конфликты не возникают вдруг!

Константин Щемелинин, крымский писатель

(rusvesna.su)  

29 август 08:16 | : Политика

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (230)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20