Палкины из Архангельской области не попали в список самых богатых семей России

Составители рейтинга Forbes не заметили семью известных поморских предпринимателей и политиков, сколотивших неплохой капиталец на строительстве.
Напомним, глава семьи Андрей Палкин, только-только попав в российский парламент по одномандатному округу, сразу стал героем юмористических передач («Вечерний Ургант») как самый состоятельный депутат нового созыва.
Еще больше народ смеялся, когда он же пытался объявить себя банкротом, что многие восприняли как неуклюжую попытку уйти от налогов.
После этого информационного шума о деятельности народного избранника по фамилии Палкин мало что известно.
Ну, а в десятку самых богатых семейств не самой богатой страны вошли следующие известные фамилии: Гуцериевы, Ротенберги, Шаймиевы (никого не смущает, что глава клана бывший президент Татарстана?), Гапонцевы, Евтушенковы, Рахимкуловы, Линники, Саркисовы, Бажаевы и Михайловы.
Порадуемся за людей!