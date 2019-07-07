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На гиляку или здоровеньки булы? Так ли нас ненавидят в Украине, как рассказывают на ТВ

По данным социологического опроса, проведенного в августе 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, 61% жителей Украины положительно относятся к россиянам.

Опрос проводился в четырех городах Украины: Киев, Харьков, Днепропетровск (Днепр) и Львов.

Андрей Штыров - коммерческий директор агентства уточнил, что респонденты, относящиеся к разным возрастным группам, отвечали по-разному.

А именно:

79% жителей в возврате от 18 до 25 лет относятся к россиянам негативно, 8% нейтрально и 13% положительно. От 26 до 35 лет: 52% относятся положительно, 17% нейтрально и 31% негативно. А респонденты в возрасте от 36 до 62 лет: 68% положительно, 12% нейтрально и 20% негативно.

Эксперт отметил, большинство жителей Западной Украины относятся к россиянам нейтрально.

 

26 август 08:40 | : Политика

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