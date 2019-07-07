Откуда у парня гренландская грусть? Дональд Трамп снова дразнит русских генералов

Кто не знает песенку, в которой поющая люберецкая братва («Любэ») требует у Америки вернуть нам Аляску взад (фигурально выражаясь).
В 90-х она звучала как дерзкая шутка, внешняя политика новой России не предполагала аннексию чужих территорий.
Но вот пришёл новый век, а с ним и Путин. Россия стала на глазах крепнуть и подниматься с колен. Кто бы в 2010-м сказал, что Крым вернётся в состав России… точнее, не вернётся, а просто Украине заявят – «он наш». Уже хорошо, что бескровно, и мир от этого не перевернулся. Хотя и обиделся
Помните, как в 2014-м пошли бодрые разговоры о том, что пора бы претензии на Аляску предъявить. В плане шутки… какие там претензии, всё было уплачено по договору. И ещё один важный нюанс – крымчане действительно были рады возвращению под юрисдикцию и, что архиважно, финансирование России. Предложите такое аляскинцам, и можно даже не загадывать, куда они вас пошлют на своём английском.
Кстати, а вы в курсе, почему продали Аляску на самом деле? В советских учебниках истории всё валили на бездарную экономическую политику царской России, недальновидно избавившуюся от богатой ресурсами территории, обменяв её фактически на стеклянные бусы.
В реальности же всё было не так просто. Ко времени знаменитой сделки эта русская территория по указу царя Петра уже имела свой флаг и вооружённый флот. Основной доход оттуда в государственную казну шёл от продажи пушнины, очень ценившейся в Старом Свете.
Когда на Аляске было обнаружено золото, туда потоком устремились американские старатели. Российская империя не была готова к противостоянию с сильными соперниками, да ещё и на другом континенте, но и отдавать за просто Аляску не хотела. Идея о её продаже зародилась впервые у Николая Муравьева-Амурского, в то время генерал-губернатора Восточной Сибири. Предложение было высказано строго секретно, перед самым началом Крымской войны, когда все силы были брошены на юг страны, и денег в казне не хватало.
В 1853 г. губернатор передал идею в виде записки императору Николая Первому. В письме генерал подробно описал важность наладить отношения с США и укреплении позиций на Дальнем Востоке. Затем идею поддержал Константин Романов, брат императора. Александр Второй это предложение одобрил, и договор между странами был подписан. Аляску продали всего за 7,5 млн долларов. Оплату России отправили в золотых свитках, по морю. Однако корабль затонул недалеко от Петербурга. Раз пошла непруха, значит, она во всём.
Впрочем, это как бы глобальная причина. Есть и другие, более приземлённые версии, почему русская Аляска вдруг стала американской.
Так, у истоков Русско-американской компании, управлявшей Аляской (ничего необычного для того времени, вспомните об Ост-Индской, та вообще чуть ли не всем Востоком рулила), стояли купцы из двух губерний. Они просили у императрицы беспроцентную ссуду, чтобы направить эти деньги на разработку земель. Однако Екатерина отказала, так как всецело была занята нынешним Крымом. Затем компания получила право на монополию, но уже при Павле I. Уступка земель прошла втайне от Российско-американской компании. Одобрение правительства после письма брата императора уже считалось обычной формальностью. Интересно, что бумага с предложением уступить Аляску была написана за 10 лет до свершившегося факта. Когда Россия отдала Аляску Америке, это была просто уступка территорий на один век. Деньги за продажу Россией так и не были получены, как и дивиденды за пользованием территорий. Получается, что Аляску американцы просто по-хитрому отобрали, нахрапом, как уже вXXI веке Россия поступила с Крымом. Просто воспользовались временем, когда в Российской империи много проблем, и она была не готова отстаивать далекие земли войной. Однако надо признать, что и прибыль от Аляски, если была, то очень небольшая в сравнении с издержками на её содержание, прежде всего, внешнеполитическими.
И как жилось алеутам-эскимосам под американцами? Не надо ссылаться на романы Юрия Рытхэу, они отменные, но эта их часть чисто идеологическая. Конечно, определённая эксплуатация малых народов была со стороны и тех, и других, но надо учитывать, что русские купцы были представителями крепостнического государства, а к моменту перехода Аляски под американскую юрисдикцию в США было отменено рабство. Вот и делайте выводы.
Не говоря уже о сегодняшнем дне. Все мои знакомые, побывавшие там, рассказывают об Аляске с тем же придыханием, что и о Майами. По крайней мере, горячую воду там летом не отключают…
Я не уверен, что президент Трамп хоть немного знаком с творчеством команды Коли Расторгуева. Тем не менее, он решил идти на опережение и заинтересовался покупкой… Гренландии. "Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию у Дании, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики". Естественно, что многие сразу вспомнили за Аляску. Кто-то назвал это шуткой приколиста-президента, в очередной раз обратившего на себя внимание мировой общественности. А кто-то на полном серьёзе обсуждает экономические перспективы подобной сделки века.
Интересно, что США прицениваются к Гренландии не впервые. В 1876 году Государственный департамент США уже изучал вопрос покупки Гренландии и Исландии, но дальше намерений дело не пошло. В другой раз, почти сразу после окончания Второй мировой войны, президент Трумэн предложил Дании купить у неё Гренландию за 100 миллионов долларов, упирая на то, что королевству нужны свободные средства для восстановления после гитлеровской оккупации, но получил решительный отказ.
Символично, что Дания спокойно отреагировала на эти разговоры… наверное, решила подождать конкретного делового предложения. Хотя всем известно – в современном мире территории больше не продаются, другое дело, если речь идёт о длительной аренде, на век, например.
Зато русские патриоты встали на дыбы. Сразу несколько генералов (в отставке) дали прессе комментарии, в которой обвиняют Трампа пан-арктическом милитаризме. Мол, это не просто художественный свист Дональда в преддверии его официального визита в Копенгаген, а попытка конкурировать с Россий во влиянии на эту холодную часть земного шарика. На кого там влиять… на белых медведей? Зато принять участие в аукционе по покупке Гренландии нашей стране вряд ли удастся. По одной понятной причине – денег нет.
Что касается жизни коренного населения Гренландии эскимосов… то она мало изменилась за последние 100 лет. В смысле уклада, здесь всё также занимаются рыболовством и бьют морского зверя, зарабатывая примерно 2000 евро в месяц. Зато с приходом американцев там может начаться совсем другая жизнь, всё-таки эти парни более деловые, чем датчане. Теперь вспомним, как живут почти в тех же климатических условиях наши ненцы или чукчи. Вопросы есть?
Всё-таки опять молодец Трамп, заставил по-подскакивать наших военизированных придурков!
Леонид Черток