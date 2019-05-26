И снова жёсткий понедельник. Губернатор Орлов опять взгрел областных чиновников

Похоже, публичная порка своих подчиненных на еженедельной планерке в администрации Архангельской области стала славной традицией у Игоря Орлова. И ведь всё по делу…
Напомним, в прошлый понедельник он устроил выволочку тем ведомствам, что формально подходят к исполнению «мусорной» реформы и по факту подставляют его как в глазах Москвы, так и местной общественности.
В этот раз глава региона поднял вопрос об исполнении национальных проектов. Орлов объяснил подчиненным, что они входят в круг персональной ответственности практически каждого сотрудника его администрации. И потребовал от каждого персональный доклад – кто и что сделал/не сделал в этом направлении. Из прочитанного он собирается делать вывод, кто фактически срывает национальные проекты и применить к проштрафившемуся соответствующие административные санкции.
Аргументация простая: исполнение национальных проектов должно привлечь дополнительные федеральные средства в регион.
Также губернатор потребовал от областного министерства связи в кратчайшие сроки разобраться – куда пропадает мобильная связь по дороге из Архангельска в Северодвинск.
Игорь Орлов: «Откуда провалы связи на дороге в Северодвинск? Сотни тысяч людей едут. Необходимо поставить эту задачу на особый контроль. Это вопрос обеспечения безопасности региона».
Наблюдатели прогнозируют, что еженедельные планерки в областной администрации могут стать наиболее привлекательным для журналистов официальным мероприятиям. Главное, чтобы от них был практический толк…