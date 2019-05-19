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Их ответ «антимусору»? В Архангельске молодежь митингует за любовь втроем

Раньше это называлось групповухой. Или «шведской семьей». Сегодня появилось модной название полиаморье.

Полиамория — это отличная от традиционной моногамии система взглядов на любовь, которая допускает, чтобы у человека было более одного возлюбленного. При этом, полиаморы утверждают, что это не «свободная любовь» и не просто отношения на стороне: третий человек в жизни пары появляется исключительно по взаимной договорённости обоих партнёров, и этот факт не скрывают, как при измене. Считается, что в полиамории возможно всё, о чём участники отношений договорились. И в полиаморном союзе, в отличие от тех же свободных отношений, все их участники равноправны. Отличаются от свингеров тем, что эта не встреча двух или нескольких пар с обменом партнеров и свальным грехом, а именно продолжительный союз, в том числе и духовный.

Поклонники данного вида межличностных отношений собираются в ближайшее время провести в Архангельске массовый пикет на эту тему. Вот с каким заявлением они обратились в проправительственное издание «Регион29»:

— Мы выступаем за полиаморные отношения, — написали активисты. — Мы считаем, что человек, не притесняя свободы других граждан, может действовать так, как ему угодно. Если на добровольных началах между тремя и более людьми зарождается что-то большее, чем дружба, то почему такого не может быть? Все мы разные, и у каждого свое понимание комфорта. Одна и та же стандартная схема не сработает с каждым.

Интересно, что администрация областного центра согласовала проведение пикета (в регионе принят закон о запрете гей-пропаганды, но о гетеросексуальных групповухах в нем ничего не сказано), лишь предложив организаторам другое место сбора – не у кинотеатра «Мир» на Троицком, а у Соловецкого камня. Что позволило активистам антимусорного проекта на полном серьезе утверждать, что новое движение специально создано властями в пику им.  

01 август 08:23 | : Политика / Скандалы

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