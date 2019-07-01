Национальный рейтинг мэров – Игорь Годзиш на 67-м месте (комментарий эксперта)

Опубликован летний (июнь-июль) рейтинг глав столиц субъектов РФ, куда также входят города федерального значения.
По мнению политолога Павла Салина, «события последних двух месяцев, как и впрочем, двух лет, еще раз подтвердили точку зрения, согласно которой де-факто муниципальная власть в России является продолжением власти губернатора, причем мэры (сити-менеджеры) все больше превращаются в таких же чиновников, как и, например, министры областного правительства. Если приход губернатора для региона почти всегда означает начало новой политической эпохи (в редких случаях врио губернаторов уходят через несколько месяцев или год-два), то ускоренная кадровая ротация руководителей столиц регионов, которая все чаще напоминает чехарду, стала нормой. При этом замена мэра не означает смену политики, в отличие от смены губернатора, а внимания этому событию местные СМИ часто уделяют не больше, чем замене одного из ключевых министров регионального правительства».
Впрочем, никто не исключает варианта, когда мэр столицы региона, действующий или бывший, зарекомендовавший себя перед населением, но, главное, перед Москвой, может занять губернаторское кресло.
Итак, первые три места в рейтинге заняли: Руслан Кухарчук (Тюмень), Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань).
Последние три: Виталий Лихачев (Волгоград), Александр Головатый (Биробиджан), Салман Дадаев (Махачкала).
Мэр Архангельска Игорь Годзиш на 67-м месте.
Комментарий эксперта:
- Ситуация вокруг главы Архангельска весьма непростая. С одной стороны, жители столицы региона никак не впишут в его число «своих», не забывают, что Игорь Годзиш — северодвинец. Отсюда при любых его недочетах звучит ставшая классической оговорка: «ну, конечно, он же не архангелогородец!». Хотя расстояние между городами просто ничтожное по меркам любого мегаполиса.
Лично мне кажется, корни этого надо искать в советском периоде, когда у Северодвинска был статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с соответствующим уровнем снабжения (не хуже московского) и настоящим пограничным контролем на въезде. Соответственно, отсюда и обывательская зависть. Сейчас город корабелов, пережив не менее тяжелые 90-е, что и областная столица, продолжает строить подводный ядерный щит страны, живет не хуже, но и не лучше Архангельска. Однако осадочек, как говорится, остался.
Тем не менее, фамилия мэра Архангельска северодвинца Годзиша постоянно присутствует в первой пятерке самых вероятных кандидатов на пост губернатора региона во всех аналитических записках. Его заявление о том, что он больше хозяйственник, чем политик, в обществе воспринимается, скорее, как кокетство. Сам претендент в интервью не отрицает вероятности выдвижения своей кандидатуры на этот пост, но только при деятельной поддержке «Единой России».
Пока всё говорит в пользу того, что этот вопрос будет решаться на московском уровне с учетом местных рекомендаций. Будут просчитываться варианты соперничества – при сложившейся в последний год острой «мусорной» ситуации Архангельская область представляется в глазах политической оппозиции легким и лакомым кусочком. От партии власти (читай – от Кремля) все ждут очередного варяга, и в этой ситуации Годзиш может стать разумной альтернативой. Все мы имеем возможность наблюдать, как проседают в экономическом плане регионы, прошлой осенью проголосовавшие за альтернативных кандидатов…
Впрочем, до главных региональных выборов ещё год. За этот период главе администрации Архангельска (если его раньше не введут в статус врио губернатора) придется решать непростой вопрос с местом для нового мусорного полигона (волнения в Катунино уже начались). А это непросто. Часть общества никак не может принять объективную реальность – отходы всё равно куда-то нужно свозить до их утилизации, старый же полигон практически исчерпал свои ресурсы. Также совсем не повредит для имиджа кандидата более действенное участие городской администрации в организации третьего Международного кинофестиваля Arctic open. Всё-таки это известность на мировом уровне в культурной сфере, до этого Архангельск не воспринимали киношным городом.
Еще по одной болевой точке областной столицы – качеству дорожного ремонта – наметился прорыв в виде использования новой технологии ШМА (щебёночно-мастичный асфальтобетон). Оправдает ли она себя (или как обычно спасует перед северным климатом и не самыми умелыми руками местных дорожников), покажет будущая весна (а то у нас снег обычно сходит вместе с асфальтом).