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Константин Щемелин: Приближается силовое решение по отношению к Украине

Публикуем новый материал нашего постоянного автора Константина Щемелина. Он опубликован в сетевом издании «Русская волна». Оставляем написанное без купюр и комментариев – наша редакция дает возможность высказаться по горячим темам самым разным сторонам. Так что диалог приветствуется.

На президентских выборах в 2019 году население Украины выбрало войну — этот факт стал ясен Москве еще после первого тура выборов, когда пророссийские кандидаты Бойко и Вилкул суммарно набрали порядка 15%.

Именно поэтому, не дожидаясь результатов второго тура, Россия ввела серьезные санкции по отношению к Украине, в том числе ограничив продажу нефтепродуктов. Кроме того, Москва стала активно распространять свое гражданство среди жителей непризнанных ДНР и ЛНР.

Победа Владимира Зеленского во втором туре выборов дала робкую надежду на мир, но что мы видим? Уровень противостояния на Донбассе усилился, а потери погибшими и ранеными стали ежедневными, ни о каком прекращении блокады и речи не идет. Глава ДНР уже несколько раз говорил о критической ситуации на фронте, но кто его услышал? Не получилось провести ни одного обмена пленными!

Не говоря уже о том, что наиболее естественным шагом к миру было одностороннее освобождение Киевом хотя бы нескольких человек, но и этого не произошло!

Москва и Киев попытались провести телемост, но как задумывалось — так не вышло, а как вышло — так не планировалось.

Сейчас в боях на Донбассе гибнут будущие граждане России! Да, пока что это граждане ДНР и ЛНР, но им всего лишь нужно подать документы, и они станут гражданами России! Так долго продолжаться не может.

И вот на фоне всего этого Леонид Калашников, который является главой комитета по делам СНГ Госдумы России, говорит о принуждении Украины к миру!

В последние месяцы ничего подобного из Москвы не звучало! Если сложить все это в единую цепочку, то видно, что она ведет к некой силовой операции, которую Россия будет проводить на Украине. По всем признакам Москва не хочет этого делать, предпочитая мир насилию, но…

В июле на Украине пройдут парламентские выборы, — и все, политическая картина Украины на ближайшие пять лет будет зафиксирована.

Москва будет смотреть на результаты этих выборов, причем очень и очень внимательно — вполне возможно, что именно на этих выборах народ Украины или приблизит мир, или приблизит войну.

Принуждение к миру — это ограниченная войсковая операция. Так уже было в 2008 году у России с Грузией. Финалом того принуждения к миру оказалось признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, поэтому по аналогии с теми событиями можно с уверенностью предполагать: если операция по принуждению Украины к миру будет осуществлена Россией, то Москва вполне может потом признать государственную независимость ДНР, ЛНР, а может быть, и целой Новороссии!

Константин Щемелин

17 июль 07:16 | : Политика

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