Трагедии Архангельска. Мэрия обещает, что люди на улице не останутся

За минувшие выходные в столице Поморья произошел ряд ЧП в муниципальном жилфонде. Власти города готовы оказать помощь пострадавшим.
Утром в субботу, 14 июля, произошло возгорание в деревянном доме на ул. Мудьюгская, 33 в Маймаксанском округе. С пламенем боролись расчеты пяти пожарных подразделений - всего 26 человек и 7 единиц техники. На первом этаже было обнаружено тело погибшего. Причина случившегося устанавливается.
В ночь с 13 на 14 июля в Октябрьском округе сошел со свай дом, расположенный на пр. Ломоносова,172 корпус 3. На момент происшествия в доме находилось 12 человек. Всего там проживает 22 человека.
Как сообщил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, указанный дом аварийным не являлся.
- Все жители, за исключением четырех граждан, разошлись по родственникам и знакомым. Указанных четырех жильцов мы временно разместили в учебном классе городской службы спасения, - сказал Владимир Шадрин.
Еще один случай произошел также в ночь на воскресенье: вновь имел место сход дома со свай - на этот раз на пр. Советских Космонавтов, 34 в Ломоносовском округе.
- В декабре прошлого года здание было признано аварийным. Расселение жильцов на момент происшествия не потребовалось. Сейчас мы ждем от граждан, зарегистрированных по всем трем адресам, заявлений на предоставление маневренного жилфонда – администрация Архангельска готова оказать помощь пострадавшим, - отметил Владимир Шадрин.
Также на прошлой неделе произошли возгорания в домах на ул. Розы Люксембург, 46 корпус 3, ул. Выучейского, 39, ул. Локомотивная, 28, ул. Локомотивная, 65. В ходе них никто не пострадал. Жильцы пострадавших квартир также могут обратиться в департамент городского хозяйства за предоставлением маневренного жилья.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)