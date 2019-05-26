Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Трагедии Архангельска. Мэрия обещает, что люди на улице не останутся

За минувшие выходные в столице Поморья произошел ряд ЧП в муниципальном жилфонде. Власти города готовы оказать помощь пострадавшим.

Утром в субботу, 14 июля, произошло возгорание в деревянном доме на ул. Мудьюгская, 33 в Маймаксанском округе. С пламенем боролись расчеты пяти пожарных подразделений - всего 26 человек и 7 единиц техники. На первом этаже было обнаружено тело погибшего. Причина случившегося устанавливается.

В ночь с 13 на 14 июля в Октябрьском округе сошел со свай дом, расположенный на пр. Ломоносова,172 корпус 3. На момент происшествия в доме находилось 12 человек. Всего там проживает 22 человека.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, указанный дом аварийным не являлся.

- Все жители, за исключением четырех граждан, разошлись по родственникам и знакомым. Указанных четырех жильцов мы временно разместили в учебном классе городской службы спасения, - сказал Владимир Шадрин.

Еще один случай произошел также в ночь на воскресенье: вновь имел место сход дома со свай - на этот раз на пр. Советских Космонавтов, 34 в Ломоносовском округе.

- В декабре прошлого года здание было признано аварийным. Расселение жильцов на момент происшествия не потребовалось. Сейчас мы ждем от граждан, зарегистрированных по всем трем адресам, заявлений на предоставление маневренного жилфонда – администрация Архангельска готова оказать помощь пострадавшим, - отметил Владимир Шадрин.

Также на прошлой неделе произошли возгорания в домах на ул. Розы Люксембург, 46 корпус 3, ул. Выучейского, 39, ул. Локомотивная, 28, ул. Локомотивная, 65. В ходе них никто не пострадал. Жильцы пострадавших квартир также могут обратиться в департамент городского хозяйства за предоставлением маневренного жилья. 

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

15 июль 11:58 | : Политика / Происшествия

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (117)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20