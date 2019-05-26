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СПЧ: Сталину место только на задворках

В связи с участившимися попытками установить памятники Сталину в российских городах, Совет по правам человека при президенте РФ сделал специальное заявление:

«Мы не призываем запретить установку памятников И.В. Сталину на частных земельных участках. Но государственные служащие всех уровней должны четко знать о недопустимости использования для этого государственных или муниципальных земель и зданий. Подобные действия противоречат не только морали, уважению к нашим почившим, невинно пострадавшим предкам, но и официальной государственной политике.

…наши дети и внуки через диалог и совместное осмысление придут к общей оценке истории трагического для России, всех народов Советского Союза XX века – века революций, войн, репрессий, но и героических свершений народа, главным из которых является победа в Великой Отечественной Войне».

Три года назад перспектива установки бюста Сталина в Архангельске вызвала ожесточенные споры сторонников и противников увековечивания памяти сомнительного исторического персонажа со взаимными обвинениями и угрозами. Спор разрешили публичные заявления губернатора области и главы города о недопустимости раскола в гражданском обществе. В итоге коммунистический идол успокоился на чей-то частной стоянке, куда теперь в праздничные дни ходят поклоняться любители.

Напомним, деятельность Сталина как политика была осуждена на двух съездах КПСС – ХХ и ХХII, жертвы его репрессий в большинстве своем реабилитированы.

12 июль 11:01 | : Политика

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