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Летние чистки. Путин отправил в отставку южного губернатора

Вчера вечером президент страны принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Хотя официально сделано это было по заявлению самого главы города федерального значения, однако аналитики даже не сомневаются – решение принималось в Кремле и было спущено сверху.

Овсянников был назначен врио губернатора Севастополя в июле 2016 г. В сентябре 2017 г. его избрали на эту должность. Пока на освободившееся место назначен руководитель Центрального исполкома ОНФ Михаил Развожаев. В прошлом году он испытал себя в должности врио главы Хакассии… но даже не выставил свою кандидатуру на выборы, выступив в роли чисто технической фигуры.

Наблюдатели уже предрекают городу российской морской славы Большую чистку. Вслед за губернатором в отставку отправится правительство Севастополя, ранее по партийной линии был снят с должности глава регионального политсовета «Единой России».

Причина прозрачна. Севастополь, по многочисленным свидетельствам, превратился в кладбище федеральных средств – город полон недостроя, а его руководство погрязло в скандалах и местечковых разборках.

Нужно отметить, что новые прямые выборы севастопольского губернатора состоятся не раньше сентября будущего года.

  

 

12 июль 07:49 | : Политика

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