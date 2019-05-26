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Кто отправляет губернатора Орлова в отставку?

Напомним, ажиотаж с возможной отставкой главы Архангельской области начался на прошлой неделе после публикаций в ряде федеральных СМИ слухов о кандидатах на осеннюю ротацию.

Коллеги из других изданий уже обосновали их как заполнение традиционной летней бреши в информационном пространстве.

Шум поднялся такой, что Игорю Орлову пришлось лично прокомментировать слухи о своем уходе на еженедельной планерке в администрации области - «Я собираюсь работать до конца отпущенного Конституцией срока… то есть, до сентября 2020-го».

Тем не менее, в разных интернет-источниках продолжают появляться публикации от странных аналитиков, настаивающих на том, что Поморье вот-вот останется без губернатора, и даже пытаются это как-то аргументировать.

Директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко (на фото):

Кремль в та­ких си­ту­а­ци­ях ис­хо­дит из необ­хо­ди­мо­сти снять на­пря­же­ние. А врио гу­бер­на­то­ра мо­жет из­би­рать­ся и че­рез год, если он бу­дет все-таки на­зна­чен. В из­би­ра­тель­ную кам­па­нию это­го года он уже не успе­ва­ет. Ис­хо­дя из той ин­фор­ма­ции, ко­то­рая есть на дан­ный мо­мент, я ду­маю, что уход Ор­ло­ва с по­ста гу­бер­на­то­ра вполне мо­жет про­изой­ти в бли­жай­шее вре­мя. На­вер­ня­ка та­кие пла­ны в Крем­ле об­суж­да­ют­ся. Бо­лез­нен­ная тема стро­и­тель­ства му­сор­но­го по­ли­го­на в Ши­е­се долж­на быть сня­та, ина­че она бу­дет «бо­леть» и даль­ше.

В свою очередь местные наблюдатели обращают внимание общества на то, что президент не вызвал к себе на разговор Орлова и Собянина (мэра Москвы), как обещал на конференции в Сочи. Это очевидный сигнал того, что в государстве есть более насущные проблемы, когда подобную шиеской вполне можно решить на межрегиональном уровне.

Одновременно напряжение в Ленском районе стало спадать после приостановки каких-либо работ по организации экотехнопарка и появления новой региональной схемы размещения полигонов ТБО. Наверное, даже организаторы протестного движения поняли нехитрую истину – при продолжающемся разжигании страстей на первое место вылезает отнюдь не тема экологической безопасности, а чистая политика. И уж чего совсем не приемлет Кремль, так давления с этой стороны.

Что касается появления нового губернатора в ближайшее время. Эксперты сходятся на том, что к этому сентябрю (второе воскресенье - единый день голосования в РФ) невозможно подготовить ни одного кандидата, а оставлять кого-то в статусе врио больше года чревато. Как произошло в аналогичной ситуации с исполняющим обязанности астраханского губернатора Сергея Морозова, которого пришлось срочно менять в начале лета, как не имеющего практически никаких шансов пройти через прямые выборы.

К тому же менять главу региона в два последних летних месяца, когда госслужащие и депутаты уезжают к южным морям, по меньшей мере странно, и может вызвать очередные вопросы в обществе.

Другое дело, кому нужны эти слухи..?  

11 июль 09:10 | : Политика

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