Кто отправляет губернатора Орлова в отставку?

Напомним, ажиотаж с возможной отставкой главы Архангельской области начался на прошлой неделе после публикаций в ряде федеральных СМИ слухов о кандидатах на осеннюю ротацию.
Коллеги из других изданий уже обосновали их как заполнение традиционной летней бреши в информационном пространстве.
Шум поднялся такой, что Игорю Орлову пришлось лично прокомментировать слухи о своем уходе на еженедельной планерке в администрации области - «Я собираюсь работать до конца отпущенного Конституцией срока… то есть, до сентября 2020-го».
Тем не менее, в разных интернет-источниках продолжают появляться публикации от странных аналитиков, настаивающих на том, что Поморье вот-вот останется без губернатора, и даже пытаются это как-то аргументировать.
Директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко (на фото):
Кремль в таких ситуациях исходит из необходимости снять напряжение. А врио губернатора может избираться и через год, если он будет все-таки назначен. В избирательную кампанию этого года он уже не успевает. Исходя из той информации, которая есть на данный момент, я думаю, что уход Орлова с поста губернатора вполне может произойти в ближайшее время. Наверняка такие планы в Кремле обсуждаются. Болезненная тема строительства мусорного полигона в Шиесе должна быть снята, иначе она будет «болеть» и дальше.
В свою очередь местные наблюдатели обращают внимание общества на то, что президент не вызвал к себе на разговор Орлова и Собянина (мэра Москвы), как обещал на конференции в Сочи. Это очевидный сигнал того, что в государстве есть более насущные проблемы, когда подобную шиеской вполне можно решить на межрегиональном уровне.
Одновременно напряжение в Ленском районе стало спадать после приостановки каких-либо работ по организации экотехнопарка и появления новой региональной схемы размещения полигонов ТБО. Наверное, даже организаторы протестного движения поняли нехитрую истину – при продолжающемся разжигании страстей на первое место вылезает отнюдь не тема экологической безопасности, а чистая политика. И уж чего совсем не приемлет Кремль, так давления с этой стороны.
Что касается появления нового губернатора в ближайшее время. Эксперты сходятся на том, что к этому сентябрю (второе воскресенье - единый день голосования в РФ) невозможно подготовить ни одного кандидата, а оставлять кого-то в статусе врио больше года чревато. Как произошло в аналогичной ситуации с исполняющим обязанности астраханского губернатора Сергея Морозова, которого пришлось срочно менять в начале лета, как не имеющего практически никаких шансов пройти через прямые выборы.
К тому же менять главу региона в два последних летних месяца, когда госслужащие и депутаты уезжают к южным морям, по меньшей мере странно, и может вызвать очередные вопросы в обществе.
Другое дело, кому нужны эти слухи..?