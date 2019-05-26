Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Готовится к эфиру новый выпуск "Сказок бабушки Галины"

- почему Поморье пора переименовать в Плешуконию;

- годовщина мусорного трэша, всё началось на крыше «Вольного дела»;

- незаменимый Волкодуев, или почему за дела «Справедливой России» расплачивается бюджет области;

- как депутаты Дятлов и Заря действуют на градус гражданского общества;

- кандидаты в губернатора, Джек всех перелает…

…и не только об этом вы узнаете из очередного выпуска нервно-астенической передачи «Сказки бабушки Галины», исполненной в горячечном бреду членами Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».

Валяют дураков всё те же: Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалёв (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD).

10 июль 15:46 | : Политика / Скандалы

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (82)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20