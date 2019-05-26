Готовится к эфиру новый выпуск "Сказок бабушки Галины"

- почему Поморье пора переименовать в Плешуконию;
- годовщина мусорного трэша, всё началось на крыше «Вольного дела»;
- незаменимый Волкодуев, или почему за дела «Справедливой России» расплачивается бюджет области;
- как депутаты Дятлов и Заря действуют на градус гражданского общества;
- кандидаты в губернатора, Джек всех перелает…
…и не только об этом вы узнаете из очередного выпуска нервно-астенической передачи «Сказки бабушки Галины», исполненной в горячечном бреду членами Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».
Валяют дураков всё те же: Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалёв (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD).