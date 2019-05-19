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Константин Щемелинин: Можно воевать и в Арктике... но холодно

Совсем недавно я высказал предположение о том, что напряжение в российско-грузинских отношениях является отвлекающим маневром от возможной атаки ВСУ на Донбассе – и вот, пожалуйста, подтверждения пошли с обеих сторон!

Во-первых, в эфире грузинского телеканала были сказаны ужасные слова по отношению к президенту России. Зачем это было сделано? Не для того ли, чтобы ухудшить российско-грузинские отношения?

И, во-вторых, президент Украины сказал, что война на Донбассе завершится через год. А как быть с тем, что примерные потери обеих стороны в этом конфликте составляют по сто солдат погибшими и ранеными в месяц? Тем более, что выдача российских паспортов заставляет Киев спешить – через год в ЛДНР будет несколько миллионов российских граждан – тут не повоюешь!

Но этого мало, чтобы заставить РФ рассеять свои силы – нужна еще хотя бы одна потенциально горячая точка. Курильские острова? Маловероятно и далеко. Нагорный Карабах? Далеко и уже есть Грузия. Сирия или Венесуэла? Очень далеко. Прибалтика? Хороший плацдарм. Белоруссия? Неуязвима. Арктика? Холодно. Вообще, можно развивать давление во всех этих точках, но можно обойтись и двумя точками давления. Посмотрим, что будет, но то, что какие-то нехорошие и опасные процессы идут – это, несомненно.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(источник)

 

09 июль 12:54 | : Политика

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