Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин: Суета вокруг российских паспортов на Донбассе

Как долго будет проходить выдача гражданства России по упрощенной схеме жителям ДНР и ЛНР? Это важный вопрос – ведь звучат мнения, что паспортизация жителей ЛДНР затянется на два года, а то и на пять и более лет. Чтобы понять, как пойдет процесс следует сравнить реализацию Указа Президента России о предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР с паспортизацией жителей Крыма в 2014 году.

Интересная аналогия: паспортизация в Крыму стартовала в апреле 2014 года, а паспортизация в ЛДНР в апреле 2019 года.

Крымчанам никуда не надо было ездить, а жителям ДНР и ЛНР приходится ездить на территорию России. Также жители Крыма не платили никакие пошлины, а жителям ЛДНР приходится оплачивать; кроме того, в 2014 году присягу принимать не требовалось, поэтому крымчане ее не принимали. Еще – у дончан и луганчан требуют паспорт ДНР и ЛНР соответственно, а он есть сейчас не у всех. Это и есть четыре главных отличия ЛДНР от Крыма: паспорт, поездка, присяга и пошлины.

Паспортизация жителей Крыма завершилась осенью 2014 года, а к концу 2014 года все, кто хотел, гражданство России уже получили. На полуострове Крым (то есть, в Республике Крым и городе Севастополе) проживало 2,4 млн чел. – на территориях, контролируемых ДНР и ЛНР в 2019 году, проживает порядка 4 млн чел. Как видно, для полной паспортизации ЛДНР требуется выдать в 3,3 раза больше паспортов, чем для паспортизации Крыма: 4 млн паспортов ДНР и ЛНР плюс 4 млн паспортов России, то есть всего 8 млн паспортов – для Крыма эта цифра была гораздо меньше – 2,4 млн паспортов всего.

Фактически, по ощущениям, в Крыму было выдано порядка 70-80% паспортов в течение пяти месяцев 2014 года: май, июнь, июль, август и сентябрь, то есть, тогда выдавалось по полмиллиона паспортов в месяц.

Вообще, подход к паспортизации ЛДНР солидный: электронная очередь, автобусы и постоянные разъяснения.

Не будет удивительным, если к концу 2019 года свыше 90% жителей непризнанных ДНР и ЛНР окажутся обладателями полноценного российского гражданства.

Русские долго запрягают, но быстро едут!

(первоисточник)

Константин Щемелинин, крымский писатель

08 июль 11:33 | : Политика

Видеозал


«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (63)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20