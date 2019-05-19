Константин Щемелинин: Суета вокруг российских паспортов на Донбассе

Как долго будет проходить выдача гражданства России по упрощенной схеме жителям ДНР и ЛНР? Это важный вопрос – ведь звучат мнения, что паспортизация жителей ЛДНР затянется на два года, а то и на пять и более лет. Чтобы понять, как пойдет процесс следует сравнить реализацию Указа Президента России о предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР с паспортизацией жителей Крыма в 2014 году.
Интересная аналогия: паспортизация в Крыму стартовала в апреле 2014 года, а паспортизация в ЛДНР в апреле 2019 года.
Крымчанам никуда не надо было ездить, а жителям ДНР и ЛНР приходится ездить на территорию России. Также жители Крыма не платили никакие пошлины, а жителям ЛДНР приходится оплачивать; кроме того, в 2014 году присягу принимать не требовалось, поэтому крымчане ее не принимали. Еще – у дончан и луганчан требуют паспорт ДНР и ЛНР соответственно, а он есть сейчас не у всех. Это и есть четыре главных отличия ЛДНР от Крыма: паспорт, поездка, присяга и пошлины.
Паспортизация жителей Крыма завершилась осенью 2014 года, а к концу 2014 года все, кто хотел, гражданство России уже получили. На полуострове Крым (то есть, в Республике Крым и городе Севастополе) проживало 2,4 млн чел. – на территориях, контролируемых ДНР и ЛНР в 2019 году, проживает порядка 4 млн чел. Как видно, для полной паспортизации ЛДНР требуется выдать в 3,3 раза больше паспортов, чем для паспортизации Крыма: 4 млн паспортов ДНР и ЛНР плюс 4 млн паспортов России, то есть всего 8 млн паспортов – для Крыма эта цифра была гораздо меньше – 2,4 млн паспортов всего.
Фактически, по ощущениям, в Крыму было выдано порядка 70-80% паспортов в течение пяти месяцев 2014 года: май, июнь, июль, август и сентябрь, то есть, тогда выдавалось по полмиллиона паспортов в месяц.
Вообще, подход к паспортизации ЛДНР солидный: электронная очередь, автобусы и постоянные разъяснения.
Не будет удивительным, если к концу 2019 года свыше 90% жителей непризнанных ДНР и ЛНР окажутся обладателями полноценного российского гражданства.
Русские долго запрягают, но быстро едут!
Константин Щемелинин, крымский писатель