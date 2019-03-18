Сегодня Никитенко официально представили Архангельской области

На первом же июльском заседании областного правительства губернатор Игорь Орлов представил своим замам, министрам, директорам департаментов и агентств их нового коллегу – заместителя главы региона по инвестиционной политике Алексея Никитенко. (о его прохождение через депутатское утверждение читайте здесь).
— Мы с вами не раз говорили о том, что инвестиционная деятельность является базовой, основной задачей. Благосостояние людей повышается за счёт создания новых рабочих мест и развития инвестиционного потенциала. Алексей Никитенко сейчас вместе с вами проведёт оценку наших приоритетных проектов, как и всех проектов, связанных с инвестиционной деятельностью на территории Архангельской области, - процитировало Орлова издание «Регион 29».
В подчинении у нового замгубернатора по инвестиционной политике будут региональные министерство экономического развития и министерство имущественных отношений. Эта должность появилась в штатном расписании регионального правительства только в июне этого года.
Напомним, что часть общества видит в Алексее Никитенко будущего губернатора Архангельской области… другая часть над ней посмеивается.
(фото «Регион29»)