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Министр Кобылкин: Проблема в том, что мы не умеем объяснять про мусор

Министр природного развития и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, находясь с рабочим визитом в Курганской области, в беседе с журналистами посетовал, что исполнительная власть, начиная проекты, связанные с напряжение в обществе, толком не может объяснить народу необходимость своих действий. Речь зашла как раз о ситуации на ст. Шиес, что в Архангельской области:

«Люди часто думают, что мы будем сжигать абсолютно все: пластик, железо, картон, стекло. Значит, плохо объясняем. Эти фракции будут отделяться перед сжиганием. А дальше у нас только два варианта. То, что осталось, либо сжигать, либо складировать на каких-то полигонах. Нет других вариантов! Страна очень большая, климатические зоны разные, разные ментальности. Но проблема с мусором одинакова. Мусор образуется везде и его становится больше. Соответственно, мы должны построить инфраструктуру».

Далее глава ведомства привел пример конкретно с московским мусором, когда пригодился… японский опыт:

«Мы как-то начали рекультивировать один из полигонов в Московской области, и люди тогда тоже сильно переживали. Только тронули кусок этой свалки — и запах пошел. Но что делать тогда? Это все равно будет разлагаться, и химические вещества, которые находятся сейчас внутри, никуда не денутся. Все равно все будет попадать в окружающую среду. Тогда мы пригласили иностранцев, у которых есть опыт в этом вопросе. Они 50 лет назад это все проходили, и у них есть наработки. Недавно я, например, из Японии вернулся, там в центре Токио стоит мусоросжигающий завод, и от него запаха вообще никакого нет. Есть технологии, но все это надо объяснять и совершенно точно ничего нельзя делать за спинами людей».

В конце министр высказал мысль, что все, кто хотел эмигрировать из России, уже сделал это… а вот оставшимся придется заняться «генеральной уборкой» страны:

«В стране точно остались те, кто отсюда уезжать не собирается. Значит, нам надо сообща здесь навести порядок. Это будет глобальная генеральная уборка».

Напомним, что министр природы и экологии Дмитрий Кобылкин еще в середине марта этого года объявил, что впервые слышит о станции Шиес и ее «мусорной проблеме».

Как видим, такие люди быстро входят в курс дела…  

01 июль 11:41 | : Политика / Экономика

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