Хинкальная дипломатия. Как нам помириться с Грузией

За такие новости смешно и стыдно одновременно. Потому что предсказуемо. Потому что политический беспредел.
О начале очередного российско-грузинского противостояния уже писал. Стоило оппозиции только приблизиться к зданию парламента, где православный коммунист (оксюморон) из не самого дружественного государства посмел плюхнуться в кресло спикера (представьте подобную картину на Охотном ряду и ответную реакцию всех фракций), наш президент сразу увидел ужасную картину, как рвут на части российских туристов прямо на главной площади Тбилиси, и защитил их… отменив прямые рейсы.
Чем вызвал у одних горький смех, у других – грубую ругань (в свой адрес), а у третьих – полное одобрение… вот такое у нас неоднородное общество.
Третьи говорят вторым – а вы поезжайте через Лондон, небось на западные гранты путешествуете, только, когда там наваляют, чур не плакаться. Вторые их посылают по известному адресу…
Ну, а первые стебутся над подобной политической ситуацией, когда непонятно, кого больше наказывает родное правительство – мнимых врагов, которые работают в сфере грузинского туризма и готовы ублажать любого россиянина, приехавшего к ним с хорошими намерениями (а не как госдеп Гаврилов), или собственных граждан, помнящих и любящих Грузию ещё с советских времён.
И я просто не могу отказать себе в удовольствии полностью процитировать ироничный пост из Фейбука о тех муках, которые ожидают наших экстремалов, решивших отдохнуть в ужасной стране Сакартвело: Я своими глазами вижу, что русским в Грузии угрожает масса опасностей: можно объесться хачапури насмерть, заболеть панкреатитом от обилия чачи или утонуть в море, перебрав белого вина. Отдельной сложностью для русского человека является невозможность нормально потратить тут деньги, поскольку все по московским меркам даже не дешево, а просто бесплатно. Оскорбительно, что какая-нибудь черноморская барабулька стоит здесь в 5-7 раз дешевле, чем в Сочи, хотя барабулька отнюдь не профессор Стэнфордского университета, чтобы резко дорожать от пересечения государственной границы. Похожая русофобия наблюдается и в сфере недвижимости: так, апартаменты на первой линии, которые мы снимаем, стоят примерно столько же, сколько туалет в средней московской квартире.
Смешно? Кому как. Грузинский отдых привлекателен не только мягким климатом (там не замёрзнешь, но и не сгоришь), не только исконным национальным гостеприимством, не только кухней, в которую влюбляешься раз и на всю жизнь, но и сравнительно низкими ценами. А откуда они такие берутся? Как ни печально, от низкого уровня жизни местного населения, иначе там не выжить.
Почему такой низкий уровень, вам любой экономист подтвердит. От плохой культуры труда, производства. Вспомните, в далёкие социалистические времена батники «под фирмУ» от полуподпольных частников, продававшиеся в подворотнях Тбилиси и Батума, садились на два размера или линяли после первой же стирки, самопальные шлёпанцы рвались ещё по дороге на пляж. Да и худших авто, чем выпускали в соседней Армении (ЕРАЗ), я тоже в своей жизни не встречал – в 89-м купили на фирму прямо на заводе, так три дня из Еревана не могли выехать, ломалась прямо на дороге, зараза.
Ну да, эти нации заточены под другое. И по этому другому нанесён точечный удар пока только из двух орудий - Спустя пять дней с начала протестов в Грузии, уже обернувшихся "туристическим эмбарго" со стороны РФ, претензии у российской стороны ожидаемо появились и к традиционной грузинской продукции - вину. В понедельник Роспотребнадзор заявил, что об усилении контроля за качеством и безопасностью поступающего из Грузии алкоголя из-за "ухудшения" его качества "в динамике".
Пили-пили, добавки просили… и вдруг всё скисло? Не вдруг, как выяснилось, на протяжении 5 лет наш «потреб» имел претензии к качеству грузинского вина и только сейчас набрался храбрости заявить об этом во весь голос. А мы все эти годы травились и ничего не знали? Видимо, кремлёвские драматурги выжидали подходящий момент. Сразу возникает мысль, что верующий большевик из Госдумы не просто так приехал и не просто так сел не туда. Очень похоже на инсценировку, сиречь провокацию, сразу с двух сторон.
Тут нужно дать ещё одно пояснение. Наименование того или иного товарного знака грузинского вина как правило исходит от названия одноименной местности, где произрастает и доходит до нужной кондиции начальный продукт виноделия – виноград. Местечки эти маленькие, деревни, едешь по Алазанской долине, читаешь дорожные указатели и только икаешь – «Твиши», «Хванчкара», «Киндзмараули», «Цинандали»…
То есть, на несколько сотен бутылок истинного продукта собранного урожая, может, и хватит, соответственно, с заоблачной ценой (Сталину бесплатно), а остальные ящики и бочки, что идут на экспорт, в том числе, в Россию, извините, только винный продукт «по мотивам». Но по таким ярким мотивам, что всё равно являются украшением любого праздничного стола.
Какая от этого шага нашей стране экономическая прибыль (а именно она, по твёрдому убеждению автора, должна стоять во главе угла любой санкции, любого политического манёвра)? Кто-то что-то говорил о том, что освободившуюся нишу на прилавках займут краснодарские вина. Но они не заменят покупателю грузинские, потому что это фирмА, а гнать собственную бурду под знаменитыми на весь мир названиями пока ещё наглости не хватает (очень на это надеюсь). Можно, конечно, сделать хохмочку с объяснениями крошечным шрифтом на этикетках, мол, «сделано по старинным рецептам», но весь смысл операции в том, чтобы наказать Грузию потребительским забвением.
Что дальше ожидать? Завтра окажется, что и грузинское «Боржоми» разливается из-под крана, а их сулгуни даже не сыр вовсе, а биологическое оружие против России и лично Путина? Все эти приёмчики когда-то отрабатывал смешной главсанитар Онищенко (который потом детям рукоблудить запрещал законодательно). Смеялась вся страна… а дело, гляди, живёт. И ведь сами дураками не боимся выглядеть… ура-патриоты стыда не ведают.
Что дальше? Станут изымать томики грузинских поэтов из книжных магазинов, запрещать исполнение «Сулико» в ресторанах, проверять народного артиста России Басилашвили на лояльность… всё это мы проходили в нулевых. Когда в прошлое воскресенье отмечали мой юбилей в «Старом Тифлисе», обратил внимание, что в воскресный вечер почти все столики были заняты. Пришла мысль – а ведь это форма пассивного сопротивления государственной глупости, самому стало приятно.
Я ещё в школе скептически относился к модной в той системе координат сентенции – «страна братских народов». Не стану повторять националистический лозунг из балабановского «Брата», явно в те годы сопровождавшего не один межнациональный конфликт, но братские отношение – это нечто особенное, и то далеко не во всех семьях. В современном мире отношения между народами строятся уже не на эмоциях, но на здоровом практицизме. Выгодно – дружат, нет – одни сидят. Посмотрите на наши отношения с Беларусью… вроде бы два славянских народа, но сябры в любой момент готовы повернуться к Западу, по крайней мере, так шантажирует Россию Лукашенко. Потому что выгодно. Сербы по гроб жизни благодарны нам за поддержку в трудные годы, но стоят в очереди в Евросоюз.
Давайте дружить кулинарными блюдами! Мы грузинам – пельмени, они нам – хинкали. Поверьте, ничего нет надёжней такой дружбы… и вкуснее.
Леонид Черток