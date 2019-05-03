Константин Щемелинин: Российское общество устало от милитаризма

Последние опросы общественного мнения показывают некоторое улучшение отношения россиян к Украине и США, а также падение интереса к событиям в Сирии и на Донбассе, отчего некоторые делают вывод о том, что общество устало от патриотизма и что патриотизм сейчас не в тренде.
Это ошибка — общество устало не от патриотизма, а от милитаризма. Патриотизм — это содержание, а форма патриотизма может меняться!
В 19 веке и ранее в России формой патриотизма был монархизм, причем православный и нацеленный на народ — «самодержавие, православие, народность».
В 20 веке в России формой патриотизма был коммунизм, причем классовый и интернациональный: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
После распада СССР в РФ стала формироваться новая форма патриотизма: «Россия — это часть Западного мира». Кое-кому кажется, что эта идея потерпела крах еще в 2014-м.
От редакции: Но это не так.
Константин Щемелинин, крымский писатель
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