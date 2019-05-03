Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин: Российское общество устало от милитаризма

Последние опросы общественного мнения показывают некоторое улучшение отношения россиян к Украине и США, а также падение интереса к событиям в Сирии и на Донбассе, отчего некоторые делают вывод о том, что общество устало от патриотизма и что патриотизм сейчас не в тренде.

Это ошибка — общество устало не от патриотизма, а от милитаризма. Патриотизм — это содержание, а форма патриотизма может меняться!

В 19 веке и ранее в России формой патриотизма был монархизм, причем православный и нацеленный на народ — «самодержавие, православие, народность».

В 20 веке в России формой патриотизма был коммунизм, причем классовый и интернациональный: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

После распада СССР в РФ стала формироваться новая форма патриотизма: «Россия — это часть Западного мира». Кое-кому кажется, что эта идея потерпела крах еще в 2014-м.

От редакции: Но это не так.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(источник здесь)

27 июнь 08:00 | : Политика

Видеозал


Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (215)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20