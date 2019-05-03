На сессии Архангельского областного Собрания: Алексей Никитенко – быть или не быть?

Главной интригой завтрашней сессии регионального парламента наблюдатели считают голосование за кандидатуру нового вице-губернатора по инвестиционной политике Алексея Никитенко.
Должность новая, утверждена в штатном расписании правительства Архангельской области только 10 июня. После чего губернатор Игорь Орлов сделал почти сенсационное заявление через свои именные странички в соцсетях – он ждет резюме практически от любого.
Выбор пал на бывшего замглавы Калужской области, что породило сразу слух – к нам едет будущий глава региона.
Алексей Викторович Никитенко (1977 г.р.) – уроженец Ростовской области.
Образование: МГТУ им. Баумана, затем курсы переподготовки в госчиновники.
Некоторое время занимался коммерческой деятельностью, потом перешел в госслужбу. В аппарате калужского губернатора с 2005 года.
Входил в число самых влиятельных людей региона (под цифрой 7).
Скептики в интернете упоминают его фамилию только в связке со строительством мусорного полигона в Михалях… забывая при этом, что сама Калужская область является флагманом по размещению на своей территории иностранных производств (инвестиции в промышленность).
Более подробный анализ новой персоны читайте в ближайшем воскресном выпуске Итогов недели (вне зависимости от результатов завтрашнего голосования).