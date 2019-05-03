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Пострадала за низкие зарплаты. Отголоски «прямой линии» с президентом – первые увольнения

Интернет полнится критикой последней «прямой линии» с президентом, мол, самая беззубая со времен возвращения Крыма, все острые вопросы остались без внимания, очень напоминало брежневский застой и т.д.

Однако некие оргвыводы были сделаны.

Так, отправлена в отставку заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

— По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды, - цитирует издание tv21.ru главу региона Андрея Чибиса.

Наблюдатели полагают, что чиновница поплатилась за фразу, сказанную в ходе прямого эфира, о низких зарплатах у врачей в Заполярье.

Напомним, что перед «прямой линией» из Кремля в адрес ряда губернаторов поступило указание в течении всего эфира быть на связи. В этот тревожный список попал и глава Архангельской области Игорь Орлов. Ожидалось, что главе государства зададут вопрос о ситуации в Ленском районе вокруг строительства экотехнопарка, но эта тема не вошла в круг президентских интересов.

(на фото: Инна Погребняк)

24 июнь 12:41 | : Политика

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