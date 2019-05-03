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На «мусорной» волне? Екатерина Прокопьева на 49 месте в рейтинге «Медиалогия»

Компания подготовила майский рейтинг глав законодательных собраний субъектов Российской Федерации.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчетах учитываются такие факторы, как цитируемость источника в СМИ (индекс влиятельности), тональность упоминания (позитивная-негативная-нейтральная), роль объекта в сообщении (главная-второстепенная), наличие цитат из речи объекта).

Первые три места заняли: Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Алексей Шапошников (Москва).

Последние три: Александр Лутовинов (НАО), Магомет Яндиев (Ингушетия), Александр Маслов (Чукотка).

Спикер Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокофьева заняла 49-е место… причем за месяц поднялась на 18 пунктов вверх.

Наблюдатели удивлены… по их наблюдениям Екатерина Владимировна в ранге заместителя губернатора по социальным вопросам была гораздо более публичным и упоминаемым человеком.

Есть мнение, что рост ее медиапопулярности связан с участившимися в СМИ разговорами о выборах нового губернатора… как-никак дама окончила кремлевские курсы «кадрового резерва президента».  

18 июнь 08:22 | : Политика

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