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Поддержка или выволочка? Президент Путин может обратиться к губернатору Орлову в прямом эфире

Как мы и предполагали, губернаторам проблемных регионов настоятельно попросили быть на он-лайн связи во время прямой линии с президентом. В этот список вошел и глава Архангельской области Игорь Орлов, на его территории отмечается небывалая протестная активность, связанная с планами строительства экотехнопарка в Ленском р-не.

Кроме Орлова в «лист ожидания» попали: главы Кузбасса, Хакасии и Карелии Сергей Цивилев, Валентин Коновалов и Артур Парфенчиков, губернаторы Пермского края, Орловской и Пензенской областей Максим Решетников, Андрей Клычков и Иван Белозерцев.

Приказ все время быть на видеосвязи «для пояснений», исходящий от администрации президента, касается не только губернаторов, но и членов кабинета министров РФ.

Наблюдатели ожидает от таких прямых включений как публичной выволочки, так и слов поддержки президента… все зависит от настроения последнего.

Напомним, «прямая линия» с президентом открывается в четверг 20 июня в 12.00.

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17 июнь 10:01 | : Политика

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