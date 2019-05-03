Поддержка или выволочка? Президент Путин может обратиться к губернатору Орлову в прямом эфире

Как мы и предполагали, губернаторам проблемных регионов настоятельно попросили быть на он-лайн связи во время прямой линии с президентом. В этот список вошел и глава Архангельской области Игорь Орлов, на его территории отмечается небывалая протестная активность, связанная с планами строительства экотехнопарка в Ленском р-не.
Кроме Орлова в «лист ожидания» попали: главы Кузбасса, Хакасии и Карелии Сергей Цивилев, Валентин Коновалов и Артур Парфенчиков, губернаторы Пермского края, Орловской и Пензенской областей Максим Решетников, Андрей Клычков и Иван Белозерцев.
Приказ все время быть на видеосвязи «для пояснений», исходящий от администрации президента, касается не только губернаторов, но и членов кабинета министров РФ.
Наблюдатели ожидает от таких прямых включений как публичной выволочки, так и слов поддержки президента… все зависит от настроения последнего.
Напомним, «прямая линия» с президентом открывается в четверг 20 июня в 12.00.
Не пропустите… может быть интересно.