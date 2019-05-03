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Виктор Павленко: Арктика – зона особых стратегических интересов России

Сенатор Виктор Павленко принял участие в выездном заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, которое прошло в Якутске.

 

Как сообщил Виктор Павленко главная тема, которую обсудили представители федеральных и региональных органов власти, ученые и эксперты, это законодательные аспекты реализации Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года.

«Как неоднократно отмечал Президент Владимир Путин,  Арктика - важнейший регион, который будет обеспечивать будущее нашей России. Можно с уверенностью сказать, что мощь и возможности России будут прирастать Арктическими регионами. В настоящее время подготовлена государственная программа по социально-экономическому развитию Арктической зоны. Этот документ должен ответить на ключевой вопрос о том, как развивать российские арктические территории - вахтовым методом или расширением мер государственной поддержки существующих городов и поселений», - подчеркнул Виктор Павленко.

По словам Виктора Павленко, госпрограмма должна учитывать мировое значение российской Арктики, геостратегические интересы обороны и безопасности страны, быть самой передовой не только с точки зрения промышленного освоения, но и в вопросах социального обеспечения населения. В связи с эти необходимо разработать и принять специальные арктические подпрограммы поддержки здравоохранения, образования, организации отдыха населения, развития полярной авиации и в целом транспортной инфраструктуры северных территорий. Кроме того, предлагается принять Экологическую доктрину Арктической зоны, которая стала бы основой арктического экологического законодательства.

 

14 июнь 10:57 | : Политика

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