После длительного перерыва... готовится к эфиру очередной выпуск передачи "Сказки бабушки Галины"

- весь этот мусор (Кремль, Шиес и не только);
- кто хочет стать поморским губернатором (обзор кандидатов реальных и нереальных);
- от 6 до 30 (о московских миллиардах);
- сюрприз от Путина (что ждет Архангельскую область на "прямой линии" с президентом);
- если «Вольное дело» захватит власть (сценарий регионального Апокалипсиса)…
… об этом и не только вы узнаете из нового выпуска нервно-паралитической передачи «Сказки бабушки Галины», снятой и смонтированной восстановленными силами членов Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».
Как всегда пьют святую воду и закусывают в интерьерах гостеприимного ресторана «Старый ТифлисЪ» (пр-кт Ломоносова, 281) Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).
Нам было весело, надеемся, и вам…