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Информационно-аналитический портал
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После длительного перерыва... готовится к эфиру очередной выпуск передачи "Сказки бабушки Галины"

- весь этот мусор (Кремль, Шиес и не только);

- кто хочет стать поморским губернатором (обзор кандидатов реальных и нереальных);

- от 6 до 30 (о московских миллиардах);

- сюрприз от Путина (что ждет Архангельскую область на "прямой линии" с президентом);

- если «Вольное дело» захватит власть (сценарий регионального Апокалипсиса)…

… об этом и не только вы узнаете из нового выпуска нервно-паралитической передачи «Сказки бабушки Галины», снятой и смонтированной восстановленными силами членов Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».

Как всегда пьют святую воду и закусывают в интерьерах гостеприимного ресторана «Старый ТифлисЪ» (пр-кт Ломоносова, 281) Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).

Нам было весело, надеемся, и вам…

11 июнь 16:10 | : Политика / Скандалы

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