Бабушкино время. Как стать губернатором в современной России

Политический шок минувшей недели – отставка главы Астраханской области Сергея Морозова.
Конечно, бывает, но не в этом случае. Морозов находился в ранге и.о. с сентября прошлого года, когда Кремль вдруг перестал устраивать Александр Жилкин. Хорошо… не вдруг. В определённый момент губернатор, сидевший на «икорном» регионе с 2004-го года, вдруг перестал контролировать экономическую ситуацию. Если кто забыл, Астрахань – это не только осетрина, но ещё и нефть (немного, но есть). И вот из региона последовательно выводят свои офисы «Лукойл» и «Газпром», лишая областной бюджет своих немалых налоговых выплат, затем начинается драчка внутри местных элит. Кто бывал там, тот знает – Астрахань достаточно мафиозная ещё с советских времён, и всё из-за царь-рыбы, чья икра во все времена была твёрдой валютой. Плюс там было что-то не то с выборами, за что губернаторов всегда примерно наказывают (Михальчука вспомните).
Вроде бы всё сделано грамотно. Почти за год до выборов в регион присылается «варяг» с полномочиями исполняющего обязанности, но репутацией «адъютанта Путина». То есть, фсбшник на вольных хлебах, которого знает в лицо сам президент. При сакральности главы нашего государства, это очень немало, местная знать должна пасть ниц.
Но потом, как пишут в авантюрных романах, что-то пошло не так. А именно, в мае президент приезжает в Ахтубинск, якобы на крупнейший в России авиационно-испытательный комплекс, а на самом деле оказать поддержку своему крестнику как будущему губернатору, у которого что-то не так было с рейтингами. Но вместо этого глава государства устраивает ему показательный разнос касательно социально-экономического развития региона, ну совсем неудовлетворительного. А Астрахань, как и Архангельск, относится к регионам, которые отдавать во власть оппозиции Кремлю совсем не хочется (может, ещё и поэтому нас постоянно путают).
Есть и инсайдерская информация. По ней врио губернатора не смог отделаться от кадрового наследия Шилкина, на что рассчитывала часть местной бизнес-элиты, уставшей отстёгивать дань кому ни попадя. Странно? Логично. Откуда у «варяга», вышедшего из спецслужб, возьмётся своя команда экономистов и управленцев? Вот и опёрся на то, что было, какого ему представили по приезду, а те, знамо дело, присягнули на верность. И то, за все 8 с половиной месяцев своего руководства регионом Морозов сменил только одного вице-премьера областного правительства, хотя мы знаем, как в аналогичных ситуациях чистку проводят на уровне ведущих специалистов департаментов. Можно сколько угодно укорять нашего Орлова за его «калининградскую команду» (что и я делаю периодически), но допустить, что он оставит на местах якутов Михальчука… даже фантазировать не хочется.
При этом у самого Морозова ни одного коррупционного скандала, это признают даже недоброжелатели. Значит, местные коррупционеры грамотно выстроили систему… хотя бы до выборов.
Но не получилось, кто-то слил… или действительно экономика в бедственном положении. И тут начинается самое интересное – на место Морозова Москва присылает… такого же специалиста, Игоря Бабушкина (не путать с революционером-героем, тот, хоть и тоже на И, но Иван). Из той же конторы, ФСО (федеральная служба охраны). По всем приметам, такого же талантливого экономиста и управленца.
Ну и что, пожимает Кремль плечами президентского пресс-секретаря Пескова, у нас есть подобный опыт. И приводит примеры Дмитрия Миронова и Алексей Дюмина, которые возглавляют Ярославскую и Тульскую области соответственно. А ещё был такой Евгений Зинченко, попробовал руководить Калининградской областью, но быстро всё про себя понял и попросился на воздух. Наверно, именно за самокритичность его и наградили – он сейчас МЧС возглавляет.
Из всех троих самый интересный пример тульского Дюмина. Три года назад я над ним посмеивался… а теперь только и слышу, что область под его руководством начала расцветать. Без грамма нефти, между прочим, на одном энтузиазме тульских оружейников и пряниках. До этого там правил торгаш Груздьев, из собственных амбиций купивший себе кресло в никому не нужном регионе. Всё-таки опыт управленца и бизнесмена… а на деле ничего. Может быть, именно Дюмин лучше всех во время своей нелёгкой службы защищал тело нашего президента и к нему особое внимание? Но не до такой же степени!
Впрочем, ежу понятно, что последний случай, скорее, исключение из правил, чем система. А, значит…
Вокруг Путина давно идут разговоры, что его окружение, мягко говоря, примелькалось народу (если грубо говоря… сами догадываетесь). Все эти Тимченко, Ротенберги, Ковальчуки и Михельсоны – друзья детства и по спорту сплошь оказались талантливыми предпринимателями. Но даже если взять таких верных служак как Патрушев, Чайка, Устинов… у них, что ни ребёнок, то талантливый бизнесмен. И это стало очень напрягать избирателя, особенно тех, кто на бюджете.
Пока на эту тему разговоры и ругань идут только на кухнях, ещё терпимо, какая власть через это не прошла (вы Брежнева вспомните, ни одного доброго слова в быту, это сейчас вдруг опомнились). Но когда недовольство начинает выплёскиваться на улицы… 76% процентов поддержки действующего курса, кроме шуток, ничего не вызывают. А власть очень не любит, когда над ней смеются, пусть уж лучше матом кроют.
Доля респондентов, готовых протестовать против падения уровня жизни (27%), впервые превысила долю тех, кто говорит о вероятности самих протестов (26% против 41% в июле 2018 года). Минимума с весны 2018 года достигла и доля тех, кто считает возможными протесты с политическими требованиями (24%), хотя к ним готовы присоединиться 22% (в прошлом июле после объявления о пенсионной реформе таковых было 23%, в марте того же года - лишь 6%). Вот такие данные предоставил «Левада-центр», они никак не вписываются в пресловутые 76%. Даже без специальных социологических выкладок ясно, что потенциальный протестник гораздо больше половины населения страны.
Да, выходят на улицы из-за мусора или из-за храма, из-за территориального деления, как на Кавказе. Но я почему-то уверен – общая раздражённость общества идёт от экономической усталости. Люди устали ждать лучших времён. Если 4-5 лет назад пропаганда держала нас в тонусе бесконечным ожиданием начала войны (с кем-то), а санкции и кризис казались лишь сопутствующими главному ужасу неприятностями, то теперь электорат массово выключает телевизор, если там напряжённые морды Соловьёва-Киселёва-Шейнина, призывающих к самопожертвованию.
Аналитики продуктового рынка говорят, что с нулевых россияне стали питаться хуже. Просто не все это осознают, ибо успели привыкнуть к такому рациону, и их он уже не угнетает. Но жить-то хочется всё лучше и лучше сегодня, в самом крайнем случае, завтра, философия идейного самопожертвования навсегда осталась в ХХ веке. Воспетый революционными поэтами советский человек снова стал в своей массе просто российским обывателем, заботящимся, прежде всего, о меню для своей семьи на ужин, и уж потом, если останутся силы, о покорении космоса. И это нормально, такие, если что, будут защищать благополучие в собственном доме с удвоенной ожесточённостью.
Уверен, это понимают и в Кремле. Прежде всего, понимают растущее раздражение народа. И чтобы последнее не достигло вершины вертикали, надо быстренько провести реконструкцию её середины. На губернаторском уровне. Из того, что пока есть в наличии.
Бабушкины, ваше время пришло!
Леонид Черток