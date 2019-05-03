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Читайте в Итогах недели от 9 июня 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Спецоперация «губернатор» - Кремль решил успокоить общество крепкими ребятами из ФСО;

- Цензура now – ситуация с «Рокетменом» возвращает российский кинематограф в советские времена;

- Говорить по-Шиесски – присутствие священнослужителя не сдержало протестующих от грязной брани.

Читайте об этом здесь:  http://rusnord.ru/result/44476-itogi-nedeli-s-3-po-9-ijunja-2019-goda-sledujuschij-vypusk-30-ijunja.html

09 июнь 07:35 | : Политика / Культура / Скандалы

Видеозал


«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
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