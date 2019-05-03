Читайте в Итогах недели от 9 июня 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Спецоперация «губернатор» - Кремль решил успокоить общество крепкими ребятами из ФСО;
- Цензура now – ситуация с «Рокетменом» возвращает российский кинематограф в советские времена;
- Говорить по-Шиесски – присутствие священнослужителя не сдержало протестующих от грязной брани.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/44476-itogi-nedeli-s-3-po-9-ijunja-2019-goda-sledujuschij-vypusk-30-ijunja.html