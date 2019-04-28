Не только сессией жива АрхГорДума. Депутаты за неделю

Как мы сообщали ранее, на минувшей неделе прошла 9-я сессия Архангельской городской Думы. Основной момент – отчет администрации Архангельска об исполнении бюджетного плана на 2018 год, который в итоге был принят депутатами.
Впрочем, не без оговорок и дискуссий.
Ростислав Васильев (фракция КПРФ):
«Знаете, градостроительные полномочия, о которых шла речь в принятом нами решении об участии в суде на стороне истца, это важно. Я голосовал за. Но, как депутата местного органа власти, меня больше беспокоит состояние дел в нашем округе, Варавино-Фактории.
Удалось добиться выделения 2 736 600 рублей для восстановления офтальмологического кабинета в детском саду №154 «Колобок», что на Фактории. У нас в городе очень серьезная проблема с оказанием медицинской помощи детям с особенностями по зрению. Дети, с особенностями по зрению, не могли получать в детском саду лечение. Все мы знаем, как тяжело порой записаться к специализированному врачу в поликлинику, а ещё отпроситься с работы, доехать общественным транспортом, и при ослабленном детском организме велик риск подхватить инфекцию. В детском саду, когда ребенок будет получать лечение без отрыва от занятий, где функционирует доступная среда, есть многолетний опыт работы, я уверен, шансы на полное выздоровление увеличиваются в разы. Подтверждение этому сотни вылеченных ребятишек, мы не вправе терять эту форму лечения наших детей.
…И я искренне благодарен коллегам из фракции «Единая Россия», что вопреки мнению администрации города поддержали выделение денег для лечения детей».
Кроме непосредственно сессии, городские парламентарии занимались и другими насущными делами.
Так, Андрей Балеевский («Справедливая Россия») помог провести туристический слет, посвященный Дню защиты детей, на реке Солза под Северодвинском, где дети прошли полосу препятствий, участвовали в соревновании «Силач Поморье» и поупражнялись в стрельбе из мелкокалиберной винтовки. А Мария Харченко (ЛДПР) угощала участников праздника своим любимым пломбиром в вафельном стаканчике (подробности здесь).
Председатель городского парламента Валентина Сырова («Единая Россия») открывала второй в Архангельске Центр гемодиализа, рассчитанный на 34 аппарата «искусственная почка» и расположенный в округе Майская горка: «Мы очень рады, что вам удалось создать современный центр, соответствующий всем современным медицинским стандартам, не отстающий по уровню комфорта от европейских центров. И сегодня горожане приобрели «дом второй», зная, что здесь будут оказаны все необходимые медицинские услуги качественно и в срок». Действительно, теперь все, кто добирался в Центр гемодиализа на ул. Суфтина со второго Лесозавода, Фактории, Левого берега смогут сократить время и средства на дорогу. Это, как минимум, 55 горожан…
Михаил Федотов «Единая Россия»), который не только депутат, но и известный в городе предприниматель, оценил только что открывшийся центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», входящий в структуру Агентства регионального развития Архангельской области. Михаил, как известно, председатель Комиссии по экономике и инвестиционной политики… так что ему и ножницы в руки (для разрезания ленточки): «Это хороший шаг со стороны региональных властей для поддержки архангельских предпринимателей. Со своей стороны, хочу отметить, что сейчас важно наладить информационное присутствие проекта, чтобы предприниматели знали, как и куда обращаться, какую персональную поддержку они могут получить. Это «рыночная» услуга, а, как известно, каждую услугу надо «грамотно продвигать и продавать». И вот такую разъяснительную работу с предпринимательским сообществом сейчас важно организовать».
Еще одна представительница ЕР в ГорДуме Ольга Синицкая участвовала в акции, посвященной детской дорожной безопасности «Без вас не получится!», организованной при поддержке Совета отцов Архангельской области. О важности проблемы говорят такие страшные цифры: В 2018 году на российских дорогах зарегистрировано 19 930 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 628 детей погибли и 21 718 получили травмы. 60% погибших находились в автомобиле в качестве пассажиров.
Ольга Синицкая: «Благодаря таким масштабным социальным кампаниям в обществе, участию в них широкого круга представителей общественности, самих участников дорожного движения формируется культура поведения на дорогах, что, в свою очередь, будет способствовать сокращению аварийности».
Вот такая выдалась неделька… нормальная, рабочая.
(фото с акции «Без вас не получится!»)