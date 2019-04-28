Кто поможет погорельцам Шенкурска? Обращение к архангельским политикам

Facebook бьет тревогу по поводу судьбы шенкурских погорельцев…
По Шенкурску, где в Красной горке месяц назад сгорел 12 квартирный дом, глава Шеговар Свицкая Надежда Сергеевна сообщила - вещей собрали довольно, но не все подходит. Не обязательно новое, нужно чистое в приличном виде. Это не значит, что надо прекратить собирать, а значит, что надо продолжать, так как не взятое погорельцами забирают малообеспеченные. Очень нужны консервы, бытовая техника, зимние вещи.
Надежда Сергеевна разрешила дать свой мобильник для связи по помощи 8 953 934 72 01.
У нее возможности забрать в Архангельске нет, надо везти. Свое, что соберу отвезу летом, как поеду в южные районы.
Неравнодушные общественники все-таки надеются, что архангельские политики, прежде всего, относящиеся к парламентской оппозиции, обратят внимание на предложенный ими межпартийный проект помощи пострадавшим от пожаров в Архангельской области.