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Игорь Орлов: Я готов идти на выборы 2020 года

Такое заявление действующий губернатор Архангельской области сделал в ходе интервью с журналистом издания «Коммерсант».

Дословно:

— То есть вы пойдете на выборы?

— Я готов к этому. У меня большое желание дальше проводить работу на этом посту, потому что я знаю, что задумано, что сделано, а что нет. У меня много людей, которые меня поддерживают и считают, что я выполняю эту работу надлежащим образом. Я уже семь лет губернатор, в следующем году будет уже восемь. И идти на выборы с рассказом о том, какой я хороший, мне просто бессмысленно. Если такой губернатор, какой есть, людей устроит, и они меня поддержат, значит, я пойду на эти выборы. Если я буду понимать, что люди меня не поддерживают, то зачем это устраивать. Между прочим, я инженер по образованию, а не политик. Я спокойно соберу свои вещи и пойду делать то, что я делал всю жизнь. Я 25 лет строил корабли. Я не собираюсь рваться в какие-то большие кабинеты в Москве или еще куда-то. Инженер он и есть инженер — этим все сказано. Правда немного трансформировали это высокое имя, но я старюсь следовать этому статусу.

Кроме того, Игорь Орлов признался, что не ждёт особой любви к себе со стороны населения… впрочем, как и любой глава региона. И объяснил, почему:

— Я вполне осознаю, что меня не должны все любить. Но говорить о том, что я, как губернатор, должен впадать в состояние беспамятства и депрессии из-за того, что кто-то потребовал моей отставки, нельзя. А что делать со всей той большой работой, что я провожу? А что делать с теми людьми, которые подходят ко мне на улице и говорят «держись»? Я их должен обмануть, потому что другие люди сказали мне что-то другое? Я имею вполне внятное обязательство перед жителями Архангельской области до сентября следующего года. И вполне допускаю, что в рамках добровольного волеизъявления жителей региона на этом месте может оказаться другой человек. Я очень объективно и спокойно к этому отношусь. Вместо меня могут выбрать другого человека, и в этом ничего необычного нет. Психологическое давление на меня есть, и я это признаю. Но поддаваться такому давлению руководителю любого уровня неправильно.

02 июнь 09:25 | : Политика

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